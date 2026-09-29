Postojala je mogućnost da dođem ranije, završim sezonu i pripremim se za novu, već poznajući sve ljude i osoblje. Ali tada nisam želio biti nelojalan Real Madridu, rekao je Hezonja
Hezonja: Sad sam spreman za NBA. A sunce baš i ne podnosim
Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja vjeruje da će se u Cleveland Cavaliersima izboriti za svoje mjesto jer se u NBA ligu vraća "puno iskusniji i spremniji" nego prije šest godina, izvijestile su u četvrtak španjolske novine AS.
Lako je reći da želiš dominirati, biti najbolji i osvojiti sve, ali nešto je sasvim drugo to ostvariti. Zato sam jako zahvalan što imam ovu priliku. Uvijek sam osjećao da sam prvi put došao premlad, a da prije toga nisam ništa osvojio - rekao je 31-godišnji Hezonja.
Ljetos se vratio u NBA nakon šest godina provedenih u Europi. Potpisao je za Cleveland Cavalierse napustivši europskog doprvaka Real Madrid s kojim je igrao u tri finala Eurolige, podigavši jednom njen pehar.
Dubrovčanin je rekao da mu je jedan od razloga zbog kojih se veseli životu u saveznoj državi Ohiju, na sjeveru SAD-a, – vrijeme.
- Ne podnosim sunce. Nisam osoba koja funkcionira na suncu, ne volim vrućinu, više je ne mogu podnijeti. Bio sam posvuda, živio sam u Španjolskoj u dva različita razdoblja, u Orlandu, Hrvatskoj... uvijek puno sunca. Doista mi je toga preko glave. Zato sada, oblaci, kiša, snijeg... Hvala ti, Clevelande! - rekao je kroz smijeh.
Hezonja je objasnio da je mogućnost povratka u NBA postojala tijekom svih prethodnih godina, ali da je tek sada osjetio kako je spreman za novi pokušaj.
- Bila je to mogućnost svih ovih godina. Zahvalan sam što su postojale momčadi koje su me željele i podržavale na putu prema ciljevima koje sam si postavio, osvojiti sve u svakoj ligi i svakoj momčadi. To mi je bilo najvažnije - izjavio je.
Clevelandov dužnosnik Koby Altman, te drugi ljudi iz kluba, bili su u kontaktu s hrvatskim igračem posljednjih godinu i pol.
- Postojala je mogućnost da dođem ranije, završim sezonu i pripremim se za novu, već poznajući sve ljude i osoblje. Ali tada nisam želio biti nelojalan Real Madridu i ostaviti momčad u lošoj situaciji. Prethodna sezona već je bila vrlo teška i nismo ni znali hoćemo li izboriti doigravanje. Ipak, osjećao sam da sam spreman i da sada mogu ostvariti ono što nisam uspio kada sam prvi put došao nakon drafta - rekao je Hezonja.
U prvoj NBA epizodi 2015. nastupao je za Orlando Magic, pa za New York Knickse i Portland Trail Blazerse, a nakon odlaska iz NBA-a 2020. karijeru je izgradio u Europi. Ondje je nastupao za Panathinaikos, Unics Kazan i Real Madrid.
Hezonja smatra da je upravo razdoblje provedeno u Europi bilo ključno za njegov razvoj.
- Uvijek mi se sviđao američki mentalitet da ljeta koristiš za napredak i dodavanje novih stvari svojoj igri. To sam radio i tijekom prvog razdoblja u NBA-u, a potom sam taj proces prenio na sve godine u Europi. To je bilo jako važno.
Posebno mu je koristilo iskustvo u momčadima koje su bile izgrađene oko njega.
- Igrao sam u momčadima koje su se gradile oko mene, što je dodatno pojačalo moj mentalitet i napredak. Meni košarka znači sve. Ne postoji ništa drugo na što se toliko koncentriram. Ideš iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu, iz sezone u sezonu, ostvaruješ ciljeve, a onda počinju dolaziti i individualna priznanja - rekao je.
Hezonja je u Cleveland došao nakon što je prošle sezone bio izabran za najkorisnijeg (MVP) igrača ligaškog dijela španjolskog prvenstva. Unatoč tome, Real Madrid je sezonu završio bez osvojenog trofeja.
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