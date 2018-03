Hezonja slavio, sukob suigrača iz Lakersa Randlea i Thomasa

Mario Hezonja je u pobjedi svojih Orlando Magica protiv Milwaukee Bucksa (126-117) postigao 9 koševa, 1 asistenciju i 5 skokova. Orlando, koji je bio u seriji od pet poraza, odigrao je vrlo dobru utakmicu protiv kandidata za playoff, te zasluženo došao do pobjede. Ekipu iz grada Disneylanda predvodili su Jonathon Simmons s 35 koševa i D.J Augustin s 32 koša, dok je kod Bucksa najraspoloženiji bio Grk Antetokounmpo s 38 koševa, 7 asistencija i 10 skokova.

Utakmicu večeri odigrali su u Bostonu istoimeni domaćin i Washington Wizardsi. Iako su Celticsi igrali bez čak četvorice vrlo bitnih igrača (Irving, Smart, Brown, Horford) svejedno su uspjeli namučiti goste. Igrala su se čak dva produžetka, a Washington je došao do tijesne pobjede 125-124. Najbolji u redovima domaćina bio je Marcus Morris s 31 košem i 9 skokova, dok je pobjednike predvodio Bradley Beal s 34 koša, 9 asistencija i 7 skokova.

U San Franciscu svoj susret odigrali su Lakersi i Golden State Warriorsi. Warriorsi su došli do pobjede od 117-106, a predvodio ih je Kevin Durant sa 26 koševa, dok je kod Lakersa najbolji bio Julian Randle sa 22 koša. Ivica Zubac je igrao 5 minuta, bez koša, ali imao je tri skoka. No, utakmicu je skoro zasjenio sukob Thomasa i Randlea. Nakon jednog timeouta njih dvojica su ušli u žestoku raspravu, no suigrači su sopriječili da dođe do većeg sukoba.

U posljednjoj utakmici večeri Sacramento je nakon produžetka slavio protiv Miamija 123-119.