Hezonja zabio 15 i asistirao za pamćenje! Babo dao 11 koševa

Mario Hezonja odigrao je dobru partiju i za 36 minuta u porazu New Yorka od Chicaga 115-116 zabio je 15 koševa uz šut iz igre 6/18 i imao dvije asistencije. Bila je to dramatična utakmica koju su gosti dobili nakon dva produžetka, a pobjedu im je donio Zach LaVine slobodnim bacanjem 0.2 sekunde prije kraja. On je utakmicu završio s 41 poenom.

Nakon 48 minuta igre je bilo 102-102, a na kraju je Hezonja promašio šut za pobjedu nakon izborenog skoka u napadu. Hezonja je nakon utakmice postao i hit na društvenim mrežama i to zbog jedne asistencije iz prvog poluvremena kada je sjajno uspio spustiti loptu Wonlehu u reket.

Prekinuli su Bullsi tako niz od četiri utakmice bez pobjede, dok su Knicksi upisao i treći poraz u zadnje četiri utakmice.

Bojan Bogdanović je zabio 11 koševa u porazu Indiane od Houstona 94-98. Nije to bila njegova večer jer mu je šut iz igre bio 2/6 dok je s crte slobodnih bacanja dao 6/9. Bogdanović je završio utakmicu s 2 asistencije, četiri skoka i dvije ukradene lopte. Indiana je tako porazom prekinula seriju od tri pobjede.

Golden State je sa 117-101 dobio Memphis, a do pobjede su ih vodili Klay Thompson s 27 koševa, Durant s 22, a Curry je imao 19. Osma im je to uzastopna pobjeda.

Jamal Murray je zabio rekordna 48 koša u pobjedi Denver Nuggetsa protiv Boston Celticsa 115-107, a čak 19 ih je zabio u posljednjoj četvrtini. Murray je propustio priliku postati prvi igrač Denvera nakon Carmela Anthonyja 2011. godine koji je zabio 50 ili više koševa u jednoj utakmici. Denveru je ovo bila peta uzastopna pobjeda i deveta u 10 utakmica ove sezone.

Miami je prekinuo niz od tri uzastopna poraza pobjedom nad Detroitom 120-115, a do slavlja ih je vodio Josh Richardson s 27 koševa i četiri asistencije. Goran Dragić je zabio 21 koš, a Dwyane Wade 18. Detroit je tako nanizao i peti poraz. Wade je u prvoj četvrtini preskočio Clydea Drexlera i ušao na 30. mjesto najbolje liste strijelaca svih vremena.

Rezultati: