Hrvatska je u pripremnoj utakmici za kvalifikacijski turnir za OI u splitskoj Spaladium Areni svladala Portoriko 74-59!

Bila je ovo prva veća proba, i to pred publikom, a naši su je košarkaši uspješno apsolvirali. Napeto je bilo tek u prvoj četvrtini koja je završila 22-21, a onda su izabranici Veljka Mršića ubacili u veću brzinu i zadovoljili 300 gledatelja na splitskim tribinama.

U drugoj četvrtini bili su za 10 poena bolji od Portorika, a to su vodstvo onda samo povećavali sve do +18 u jednom trenutku pred sam kraj utakmice.

Najbolji su u redovima hrvatske reprezentacije bili Miro Bilan s 15 poena, Mario Hezonja s 13 poena i šest asistencija, a 11 poena dao je Ante Žižić koji se kao izraelski prvak tek priključio reprezentaciji i pokazao da će biti pravo pojačanje.

Reprezentaciji se priključio i Bojan Bogdanović, no on nije nastupio u ovoj utakmici, a lako je moguće da će nastupiti već u četvrtak, no taj će susret biti zatvoren za javnost.

Najbolji strijelac Portorika bio je Clavell s 15 poena.

Kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre igra se u Splitu, a počinje već 29. lipnja. Taj turnir također će se igrati pred gledateljima, a na njemu ćemo igrati protiv nekoliko iznimno moćnih reprezentacija. U prvoj fazi igrat ćemo protiv Brazila Ace Petrovića te Tunisa, a u slučaju prolaska dalje nasuprot nas bit će netko od trojca Meksiko-Njemačka-Rusija.