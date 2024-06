Hezonjina drama: Barcelona tvrdi da ugovor ne postoji, cijeli slučaj mogao bi završiti na sudu

Ove sezone smo izgubili samo finale Eurolige u kojem smo odigrali loše. Osjećam se jako loše zbog toga pa bih se htio odužiti našim navijačima, svom klubu, Real Madridu... Htio bih im uzvratiti idućih godina s još puno titula. Nadam se da će tako i biti, rekao je Mario Hezonja prije nekoliko dana nakon što je osvojio naslov prvaka s Real Madridom. Jedno rekao, ali nešto drugo mislio.

Hrvatski košarkaš je već tada bio u pregovorima s Barcelonom oko povratka u njihovo jato gdje je kročio u ozbiljnu košarku od 2012. do 2015. godine, a prije tri dana Marca je objavila vijest koja je šokirala navijače Reala. Lansirali su bombu kako se Hezonja vraća u Barcu i da će zarađivati tri milijuna eura po sezoni. Navodno je sve dogovorio dok je istovremeno pregovarao s kraljevskim klubom oko novog ugovora.

FC Bayern Munich - Real Madrid | Foto: Ulrich Gamel/DPA

Navodno su i potpisali predugovor, čekalo se samo da mu istekne ugovor s Realom, ali čelnike Barcelone razljutila je Hezonjina izjava o osvajanju titula s Realom pa su poručili Hrvatu da je dogovor propao! Šokiralo ga je to jer su već sve dogovoreno ovjekovječili na papiru, no u katalonskom klubu tvrde kako ugovor ne postoji, da su bili zainteresirani za njega, ali da ništa nisu dogovorili. Ipak, novinar Marce Nacho Duque tvrdi drugačije. On kaže kako je vidio potpisani ugovor.

- Na svoje sam oči vidio taj dogovor utjelovljen u dokumentu potpisanom rukom predstavnika Barcelone i Hezonje. Druga stvar je da se Barcelona sad pokušava opravdati kod navijača tako što govori da ovaj sporazum ne postoji ili tvrdi da ne vrijedi. Zapravo, formalni ugovor nije mogao biti prezentiran ACB-u sve dok Hezonja formalno ne okonča svoj ugovor s Realom 30. lipnja. I tada bi Real imao određeno vrijeme da mogu iskoristiti, ako žele, pravo prvokupa igrača, što bi ih prisilio da izjednače ponuđenu plaću, kao i sve klauzule uključene u ugovor - piše Duque pa dodaje:

- Kontroverza se sada vrti oko toga je li ovaj sporazum, koji postoji koliko god ga Barcelona poricala, mrtvo slovo na papiru ili je obvezujući. Ono što je jasno jest da ako obje strane ne postignu sporazum o poništenju tog sporazuma, stvar može završiti na sudu i sudac će odlučiti o tome. Ili se dogovoriti s Barçom, poništiti ugovor, ili presuditi u korist igrača, pri čemu bi klub morao poštovati dogovoreno ili, gdje je potrebno, obeštetiti Hrvata.

EuroLeague - Semi Final B - FC Barcelona v Real Madrid | Foto: INTS KALNINS

Cijeli slučaj mogao bi završiti na sudu, a ova situacija zakomplicirala je karijeru našem košarkašu. Izjavama je upropastio transfer u Barcu, a zbog odluke da ode u mrskog rivala postao je nepoželjan i u Madridu. Jedan je od rijetkih koji je uspio u isto vrijeme razljutiti dva najveća španjolska kluba.

Koje su druge opcije?

Interesa ne manjka. Želi ga vratiti Panathinaikos, a nije tajna da postoji obostrana ljubav između njega i Partizana koji ostaje bez Kevina Puntera pa bi dio sredstava mogli prenamijeniti u angažiranje Hrvata. I on bi rado došao, ali pitanje je mogu li zadovoljiti njegove financijske apetite.

Opcija je i povratak u NBA ligu. Kako pišu španjolski mediji, navodno su Dallas i Clippersi zainteresirani za njega, ali pitanje je kakav status bi imao i je li spreman opet preseliti na klupu zbog povratka u NBA ligu. U Europi je dokazao da je jedan od najboljih igrača, da može biti lider i glavna violina svake momčadi pa bi možda povratak u najjaču košarkašku ligu na svijetu bila pogreška u ovoj fazi karijere.

Kako god, nerazriješene klupske budućnosti Hezonja će se ovih dana pridružiti hrvatskoj reprezentaciji koja početkom srpnja igra kvalifikacije za Olimpijske igre. Pitanje je hoće li se i ova nezgodna situacija odraziti na njegove igre na parketu...