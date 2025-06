Highlander okupio oko 300 planinara na Medvednici: 'Ovo iskustvo me potpuno osvojilo'

Prošlog je vikenda Park prirode Medvednica ponovno postao kulisa Highlander Medvednice koja je, po četvrti puta, održana uz veliku podršku Turističke zajednice grada Zagreba. Ova je nezaboravna planinarska avantura postala bijeg od gradskog stresa za 300-ak sudionika koji su, na nekoliko dana, uronili u čaroliju i spokoj prirode koja ih je okruživala, opustila i, na trenutke, testirala njihovu izdržljivost.

Od 6. do 8. lipnja, planinari iz svih dijelova svijeta, uključujući Hrvatsku, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Egipat, Latviju, Tursku, Italiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Maltu, Belgiju, Austriju, Norvešku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju, neumorno su koračali svojim rutama danju, dok su se noću opuštali na kontrolnim točkama uz raznovrstan festivalski program koji je obilovao inspiracijom i zabavom.

Foto: ZG HGL SAMIR

Sudionici su mogli birati između 2 formata, ovisno o količini slobodnog vremena kojeg su imali, ali i vlastitoj fizičkoj spremi. Pegasus format trajao je 3 dana te sudionike poveo u 56 kilometara dugu avanturu života koja je započela u petak u Susedgradu i završila u nedjelju u Sesvetama.

Na ruti su sudionici posjetili neke od najljepših lokacija Medvednice, poput Falata, Kraljičinog Zdenca i PD Lipa-Rog, a jedna ih je kontrolna točka vinula i iznad oblaka gdje su uživali u predivnom pogledu na ''svakodnevni život'' i panoramu Zagreba s bližom i daljom okolicom te Hrvatsko zagorje i slovenske Alpe - OIV toranj Sljeme.

Lyra format pružio je sudionicima bijeg od rutine na jedan dan tijekom kojeg su prešli impresivnih 19 kilometara. Njihovo planinarsko putovanje započelo je s Medvedgrada, vodilo ih do Hunjke i Vidovečkog makadama te završilo na Sljemenu, gdje su svoju avanturu života proslavili na partyju uz glazbu i ugodno druženje, a povratak u ''pravi svijet'' vratio ih je ne samo u Zagreb, nego i u njihove svakodnevne obaveze na koje su zaboravili uživajući u beskrajnim ljepotama Medvednice.

Foto: ZG HGL SAMIR

- Ovo je moje prvo Highlander iskustvo i prvi put da sam na Medvednici i mogu reći da je bilo fantastično! Došao sam s grupom prijatelja iz Latvije i zajedno smo prošli 19 kilometara dugu rutu od Medvedgrada do Sljemena. Medvednica nas je potpuno osvojila, a najdraži dio bila nam je posljednja kontrolna točka na tornju s koje se pružio jedinstven pogled koji ću pamtiti još dugo. Najviše me se dojmila atmosfera jer smo se osjećali kao dio velike planinarske obitelji - rekao je Daniils iz Latvije.

Večeri na planini bile su ispunjene odličnim raspoloženjem, zajedničkim druženjem i odmorom za ono što slijedi idući dan. Festivalski program ponudio je ponešto za svakoga od masaže i joge za opuštanje tijela, zabavne glazbene radionice sviranja na handpanu koja je okupila sve uzraste, do edukativnih predavanja od kojih je jedno vodio dugoprugaš, planinar i turistički vodič po planinama, Alen Kozić koji je sa Highlanderima podijelio trikove koji će im zasigurno olakšati sljedeće planinarske avanture, a drugo predavanje bilo je na temu outdoor psihoterapije te ga je vodila Irena Čorko Meštrović.

Foto: ZG HGL SAMIR

No, svaku je večer najviše planinara pokrenuo glazbeni program koji su izvodili duo La Papa, Ivan Judaš na handpanu te DJ Yvan, uz koji su planinari plesali, pjevali i stvarali prijateljstva koja će trajati cijeli život, daleko nakon što bol u mišićima nestane, a ovogodišnji Highlander Medvednica postane samo uspomena.

- Moj prvi susret s Highlanderom dogodio se upravo ovdje, na Medvednici, prije četiri godine kada sam i prvi put prespavao u šatoru. To iskustvo me potpuno osvojilo. Zaljubio sam se u cijeli koncept i od tada sam sudjelovao na više od 20 Highlander događaja diljem svijeta. Posebno sam ponosan što sam bio prvi Hrvat koji je uspješno završio najveći Highlander format u Sjedinjenim Američkim Državama, Ursa Major, čija ruta iznosi oko 150 kilometara. Taj izazov me u potpunosti izbacio iz zone komfora i od tada vjerujem da mogu prebroditi svaki izazov koji mi se nađe na putu. Svaki Highlander ima svoje čari, od Ras Al Khaimaha, Blidinja i Stare Planine, pa sve do Velebita, ali uvijek se s posebnom emocijom vraćam na Medvednicu. Zbog prirode, ali još više zbog ljudi s kojima iz godine u godinu dijelim ovo nezaboravno iskustvo. Za ovu godinu u planu mi je još nekoliko avantura, uključujući Lake District u Ujedinjenom Kraljevstvu i Kitzbühel u Austriji, a svima toplo preporučujem da mi se pridruže na Highlander Velebitu kako bi osjetili pravi duh ovog događaja na kojem barijere između ljudi ne postoje, a sudionici se međusobno povežu na potpuno jedinstven način - izjavio je Milan iz Hrvatske.

Foto: ZG HGL SAMIR

Da je Highlander avantura za sve, pokazali su i sami sudionici koji su svoje avanture života dijelili s članovima obitelji, najboljim prijateljima pa čak i kolegama s posla. No, ipak posebne simpatije svih prisutnih zaradili su 73-godišnji sudionik koji je s ponosom parirao puno mlađim sudionicima Pegasus formata i uz gromoglasan pljesak i navijanje stigao na cilj u Sesvetama, a najmlađi sudionik, s tek 5 godina i daleko najviše energije, koju ni Lyra format nije mogao u potpunosti iscrpiti, zahvaljujući Highlanderu postao je pravi zaljubljenik u planinarenje.

Iako je HighlanderMedvednica završila, nova avantura već je na vidiku... Highlander na Velebitu!