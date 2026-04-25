Hit navijač Vukovara oduševio pojavom u Koprivnici, javio mu se i klub. Evo što su mu napisali

Koprivnica: Slaven Belupo i Vukovar 1991 u 32. kolu Prve HNL

Vukovar je posljednja momčad lige sa 25 bodova i teško će dostići pretposljednji Osijek u borbi za ostanak. Osječani bježe sedam bodova četiri kola prije kraja.

Slaven Belupo i Vukovar 1991 odigrali su 2-2 u dvoboju 32. kola HNL-a, a pozornost je na sebe privukao gostujući navijač. Pojavio se sam na gostujućoj tribini na Ivan Kušek Apaš stadionu i sa šalom u rukama bodrio goste. Sada mu se javio i klub. 

"Molimo našeg vjernog navijača da nam se javi porukom kako bismo mu mogli poslati potpisani dres naše momčadi!", napisao je klub na Instagramu u komentaru objave profila volimhrvatsku

Gostujući "kavez" na koprivničkom stadionu može primiti oko 350 ljudi, ali taj je navijač ovog puta bio sam u izrazu podrške za svoju momčad. 

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima
TALIJANSKA ZAVODNICA

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima

Marialuisa Jacobelli je talijanska sportska novinarka kojavodi emisije Lige prvaka. Trenutačno radi za Sport Mediaset, dok se prije toga s utakmica javljala za DAZN. Uz novinarsku karijeru, Marialusia je i model
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi
FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu
GOSPOĐA BUDIMIR

FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu

Monika Budimir sa suprugom Antom prošla je slično iskustvo odrastanja i neočekivanog odlaska iz rodnog kraja. Upoznali su se u Velikoj Gorici, imaju četvero djece, a u braku su od 2019.

