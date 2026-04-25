Hit navijač Vukovara oduševio pojavom u Koprivnici, javio mu se i klub. Evo što su mu napisali

Slaven Belupo i Vukovar 1991 odigrali su 2-2 u dvoboju 32. kola HNL-a, a pozornost je na sebe privukao gostujući navijač. Pojavio se sam na gostujućoj tribini na Ivan Kušek Apaš stadionu i sa šalom u rukama bodrio goste. Sada mu se javio i klub.

"Molimo našeg vjernog navijača da nam se javi porukom kako bismo mu mogli poslati potpisani dres naše momčadi!", napisao je klub na Instagramu u komentaru objave profila volimhrvatsku.

Gostujući "kavez" na koprivničkom stadionu može primiti oko 350 ljudi, ali taj je navijač ovog puta bio sam u izrazu podrške za svoju momčad.

Vukovar je posljednja momčad lige sa 25 bodova i teško će dostići pretposljednji Osijek u borbi za ostanak. Osječani bježe sedam bodova četiri kola prije kraja.