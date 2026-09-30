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NOĆNI RAZGOVOR

Hitan sastanak zbog Ronalda: Ne igram? Neću ni na trening

Piše Josip Tolić,
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Hitan sastanak zbog Ronalda: Ne igram? Neću ni na trening
Foto: NTB
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Drama u Portugalu! Ronaldo presjedio klupu, digao nos i hitno razgovarao s Jesusem, a sve oči sad su uprte u Dansku

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Cristiano Ronaldo (41) je nakon dvije godine prosjedio utakmicu na klupi za Portugal u gostujućoj pobjedi nad Norveškom 2-1 i to je odmah upalilo alarm u reprezentaciji. Ronaldo je nakon te utakmice otišao ravno u svlačionicu, a u idućim danima uopće nije trenirao s momčadi, radio je samo u teretani.

Prvotno doista Ronaldo nije trebao igrati, tako mu je priopćio izbornik Jorge Jesus, no poslije mu je rekao kako je plan da ga uvede za posljednjih pola sata pa se i zagrijavao, ali nije ušao. Dovoljno da digne nos i traži odgovore.

UEFA Nations League - Group A4 - Portugal Training
Foto: Johan Nilsson

Ronaldo i Jesus u utorak navečer imali su hitan sastanak u hotelu reprezentacije u Malmöu, gdje čekaju dvoboj protiv Danske u četvrtak, izvijestila je A Bola. Prenosi kako je sastanak protekao u pozitivnom raspoloženju i kako je dvojac smirio strasti, što bi moglo značiti da će Ronaldo zaigrati u Kopenhagenu.

Izbornik i igrač surađivali su prošle sezone u Al Nassru, gdje je Cristiano zabio 29 golova u 33 utakmice, pa ove su ove nesuglasice još čudnije. Još je na predstavljanju u travnju poručio kako Ronalda neće otpisati zbog godina, da će ga nastaviti zvati dok god bude spreman.

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