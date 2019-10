HKS potvrdio: Plenković će nas poduprijeti, idemo po turnir...

Domaćinstvo turnira poduprijet će i Vlada Republike Hrvatske, a predsjednik Vlade g. Andrej Plenković uputit će pismo potpore glavnom tajniku FIBA-e, g. Andreasu Zagklisu. Iskazivanje interesa za organizaciju kvalifikacijskog turnira podržali su i Središnji državni ured za šport i Hrvatski olimpijski odbor te Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija s obzirom na prijedlog Splita kao grada domaćina, objavio je Hrvatski košarkaški savez na temu kandidature za domaćinstvo predolimpijskog kvalifikacijskog turnira sljedeće godine u Hrvatskoj.

HKS je danas poslao pismo interesa, nakon kojeg će započeti i s postupkom kandidature za čiju predaju vremena ima točno mjesec dana, do 4. studenog. Potom će 15. završiti prijave, a onda će i odluka o domaćinstvima.

- Prednosti organizacije kvalifikacijskog turnira mnogostruke su, od iznimno važne podrške publike reprezentaciji na domaćem terenu, do pokazatelja koji ukazuju na dobrobiti sportskog turizma te je vodstvo HKS-a na čelu s predsjednikom Saveza g. Stojkom Vrankovićem donijelo odluku o iskazivanju interesa za kandidaturu za organizaciju jednog od olimpijskih kvalifikacijskih turnira - stoji u nastavku priopćenja.

FIBA-i za troškove organizacije turnira treba priložiti jamstvo o uplati tri milijuna eura. Od toga 2,3 milijuna eura ide na kotizaciju za turnir, a 700.000 eura ili malo više na ostale troškove organizacije.

Europa bi trebala imati domaćinstvo najmanje dvaju turnira, a moguće i njih tri. Kanada bi trebala biti jedan od domaćina, a ozbiljni kandidati su i Litva i Grčka. Odluči li FIBA, dati Europi i treći kvalifikacijskih turnir Europi, Hrvatska bi mogla imati prednost ispred Srbije, Turske i Poljske.

Već je ranije "provaljeno" da bi to bila splitska Spaladium arena od 23. do 28. lipnja, HKS je to samo i potvrdio.

