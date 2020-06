HKS promijenio ploču i pustio izbornika da vodi i klub: 'To je sada jedino moguće rješenje'

Nakon debakla koji je ispao s Ivicom Skelinom u toj ulozi dok je bio trener Splita HKS je prelomio da će novi izbornik u budućnosti morati biti posvećen isključivo reprezentaciji

<p><strong>Veljko Mršić</strong> prihvatio se najvruće košarkaške stolice u Hrvatskoj, one zadarske. Hrvatski izbornik vodit će Zadar u sljedećoj sezoni, što znači dvostruku ulogu, a zašto je HKS sada promijenio ploču i dopustio izborniku da ima istu, pojasnio je predsjednik HKS-a <strong>Stojko Vranković.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija HKS-a</strong></p><p>- Naša je reprezentacija na početku novog ciklusa službenih utakmica, kvalifikacija za Europsko prvenstvo, uzela zaista dobar zalet. Rad, ali i atmosfera u ekipi, su na zavidnoj razini, kako među igračima, članovima stručnog stožera, tako i u odnosima na relaciji igrači - stručni stožer. Stvorili smo jednu uistinu pozitivnu priču s izbornikom profesionalcem koji je cijele godine bio na raspolaganju - započeo je Vranković.</p><p>- No, pandemija koronavirusa zaustavila je svijet, zaustavila je i košarku i akcije koje smo planirali ovog ljeta morale su biti otkazane. Istovremeno, izbornik Mršić dobio je nekoliko ponuda te na kraju prihvatio ponudu KK Zadra kako bi ostao što povezaniji s hrvatskom košarkom i igračima.</p><p>Nakon debakla koji je ispao s<strong> Ivicom Skelinom</strong> u toj ulozi dok je bio trener Splita HKS je prelomio da će novi izbornik u budućnosti morati biti posvećen isključivo reprezentaciji. No, kako će do novog okupljanja proći devet mjeseci, Mršiću, koji je imao ponudu iz Rusije, Savez je digao rampu. </p><p>- Ovakav razvoj situacije ponešto odstupa od naših prvobitnih planova, no razumijem želju izbornika kojem je u izostanku reprezentativnih akcija potreban kontinuitet rada i smatram da mu treba izaći u susret. Dvostruka uloga izbornika i klupskog trenera za Veljka sada je jedino moguće rješenje, a kako bi se nastavio uspješan projekt reprezentacije, mi ćemo sigurno budno pratiti situaciju i biti u dnevnoj komunikaciji s izbornikom - poručio je Vranković.</p>