HNL: Vraćaju nam se navijači! Rijeka pušta samo pretplatnike

Ponedjeljak 15. lipnja je datum od kojeg je na sportskim natjecanjima na otvorenom opet dozvoljena - nazočnost gledatelja. Navijači opet smiju na tribine, ali... Hoće li svi poštivati mjere sigurnosnog razmaka?

<p>Nogomet bez gledatelja je: očaj i produkt kazni. Ili, za vrijeme korona mjera, nužno zlo kojem je... Došao kraj! Odluka nacionalnog stožera je jasna: od ponedjeljka 15. lipnja dozvoljena je nazočnost gledatelja na tribinama na sportskim natjecanjima na otvorenom. Navijači se vraćaju na stadione!</p><p><strong>VIDEO: NAVIJAČKA FEŠTA U RIJECI</strong></p><p>Klubovi će smjeti otvoriti trećinu kapaciteta svojih stadiona, a razmak među gledateljima u svakom trenutku morao bi biti najmanje 1,5 metar. Kako će se ta mjera osigurati na navijačkim tribinama... Nitko ne zna.</p><p>Prvo kolo Prve HNL sa navijačima na tribinama bit će 29., utakmice su na rasporedu 16. i 17. lipnja (utorak i srijeda), a parovi su sljedeći:</p><p><strong>Istra 1961 - Inter</strong> ('Aldo Drosina')<br/> <strong>Hajduk - Varaždin</strong> ('Poljud')<br/> <strong>Rijeka - Lokomotiva</strong> ('Rujevica')<br/> <strong>Dinamo - Slaven Belupo</strong> ('Maksimir')<br/> <strong>Osijek - Gorica</strong> ('Gradski vrt')</p><p>U Splitu još ne moraju misliti na nove mjere jer zbog kazne, odrezane nakon propusta u organizaciji derbija koji je 4. ožujka kod kuće izgubio 0-2 od Dinama, Hajduk ionako još jednu domaću utakmicu mora igrati pred praznim Poljudom.</p><p>Iz Rijeke su se već oglasili objavom da će na tribine moći samo pretplatnici, a i tu mogla biti gužva jer stadion ima kapacitet od 8.500 gledatelja, ali klub ima više od 5.000 članova:</p><p>- <em>Sukladno odluci Nacionalnog Stožera civilne zaštite o nužnim mjerama ograničavanja i održavanja sportskih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 koja stupa na snagu 15. lipnja i preporuci za održavanje sportskih natjecanja na otvorenom, prvenstvena utakmica 29. kola protiv NK Lokomotiva, koja je na rasporedu 16. lipnja s početkom u 21:05 sati na stadionu HNK Rijeka, odigrat će se uz prisutnost gledatelja.</em></p><p><em>S obzirom da nije moguće korištenje punog kapaciteta stadiona za navedenu utakmicu neće biti prodaje ulaznica već će ulaz biti omogućen samo vlasnicima kompleta ulaznica za utakmice HNK Rijeka u sezoni 2019./2020. Detaljnije upute sukladno preporuci Zavoda za javno zdravstvo vezane za dolazak i boravak na stadionu objavit ćemo naknadno</em> - stoji u priopćenju koje je s Rujevice emitirano navijačima.</p><p>I Osijek prednost, logično, daje pretplatnicima:</p><p><em>Godišnji i polugodišnji pretplatnici će moći na Osijekovom stadionu, tijekom ponedjeljka i utorka, preuzeti svoje ulaznice. Radno vrijeme blagajne ispod istočne tribine će u ponedjeljak i utorak biti od 10 do 18 sati.</em></p><p><em>Bitno je napomenuti da ulazak na tribine nije moguć s godišnjom ulaznicom, nego svaki pretplatnik mora u navedenom razdoblju doći preuzeti svoju jednokratnu ulaznicu, što je pravilo u ovim uvjetima odigravanja utakmica</em></p><p><em>Dakle, pri ulasku na stadion gledatelj će morati pokazati i godišnju i pojedinačnu ulaznicu. Bitno je dodati da jedna osoba preuzima ulaznicu samo za sebe ili ako je riječ o obiteljskoj godišnjoj ulaznici - onda može preuzeti ulaznicu i za članove obitelji, pri čemu također mora imati i njihove godišnje ulaznice.</em></p><p><em>Kako je ograničen broj po sektorima na svim tribinama, neće moći svi dobiti ono mjesto na stadionu koje inače imaju kao godišnji pretplatnici.</em></p><p><em>Ukupni kapacitet ograničen na 30 posto i to za svaki sektor. To znači da će se nakon njihova ispunjavanja gledatelji usmjeravati ka sljedećem, najbližem sektoru ili na drugu tribinu</em> - obavještavaju iz Gradskog vrta.</p><p>A evo i tih mjera tj. preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:</p><p><em><strong>Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja</strong>: Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe smiju sjediti tako da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/3 kapaciteta na tribinama. Preporučuje se da osobe u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.</em></p><p><em><strong>Evidencija</strong>: Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj osobe.</em></p><p><em><strong>Dnevno mjerenje tjelesne temperature</strong>: Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.</em></p><p><em><strong>Fizička udaljenost</strong>: Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno prolaska gledatelja kroz zatvorene prostore športskog objekta na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.</em></p><p><em><strong>Maske za lice</strong>: Gledateljima se preporučuje nošenje maski tijekom cijele utakmice.</em></p>