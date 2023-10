HNS danas raspravlja o Daliću, Sopić ga brani: Kad bi Jordan zabio 35, rekli bismo 'samo 35?'

Izbornik Zlatko Dalić doputovao je u Pulu zajedno s pomoćnicima Ivicom Olićem i Vedranom Ćorlukom. Tamo je u nedjelju gledao utakmicu 12. kola HNL-a između Istre 1961 i Rijeke, gdje je izbornik skautirao potencijalna pojačanja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Strateg 'vatrenih' priznao je nakon poraza u kvalifikacijama od Turske i Walesa kako je vrijeme da osvježi reprezentaciju nekim novim licima. Stoga nije iznenađenje što izbornik gleda u izlog najbolje momčadi lige, Rijeke, koja je 'preživjela' na vrhu HNL-a unatoč remiju s devetoplasiranim Puljanima.

- Mislim da izbornik Dalić gleda naše igrače i sve igrače HNL-a, bio na stadionu ili pred malim ekranom, na televiziji. U principu, to je njegov i posao - rekao je nakon utakmice trener Rijeke Željko Sopić.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Danas će se održati izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza u Vodicama. Te sjednice, kako obično bude, održe se krajem kvalifikacijskih ciklusa. Ipak, HNS je malo ubrzao stvari nakon šokantnih poraza, a Dalić bi im trebao podnijeti izvještaj kvalifikacijskog ciklusa s naglaskom na utakmice s Walesom i Turskom...

Sopić je tim povodom stao u obranu Dalića, koji je s Hrvatskom ostvario povijesne uspjehe na Svjetskim prvenstvima u Rusiji (srebro) i Katru (bronca), a Hrvatskoj je donio i srebro u Ligi nacija.

Foto: Goran Kovacic

- Što mi znači? To je lijepo čuti, ali to je to. Ništa više. Izbornik Dalić je potpuno siguran u svom sedlu. Mi smo takva država da bismo, kad bi i Michael Jordan zabio 35 koševa, rekli: "Eh, samo 35?" - Sopić je zaključio.