Obavijesti

Sport

Komentari 10
NEMA KAZNE

HNS je odbacio prijavu koju je Dinamo podigao protiv Carevića

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
HNS je odbacio prijavu koju je Dinamo podigao protiv Carevića
Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je prijavio Marija Carevića zbog vrijeđanja igrača i klupe, ali je HNS odlučio da kazne neće biti. Carević je navodno Pereza Vinlöfa nazivao pogrdnim riječima u više navrata

Admiral

Mario Carević bio je u fokusu disciplinske komisije HNS-a u dva navrata, ali je u oba puta prošao dobro. Dobio je crveni karton na poluvremenu utakmice Lokomotive i Gorice, kada je poludio na suca Zdenka Lovrića jer je zaustavio čistu kontru Carevićeve momčadi. Ipak, bio je na klupi iduće kolo, tako da je vjerojatno kažnjen samo novčano, što se može protumačiti kao kompenzacija za pogrešku suca, koju je istaknuo i Bertrand Layec u analizi. Sada je došao pravorijek i zbog situacije na utakmici s Dinamom.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Lokomotiva - Gorica 3-0

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Lokomotiva - Gorica 01:58
Sažetak utakmice Lokomotiva - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Naime, u 15. kolu su se u Turopolju susreli Gorica i Dinamo. Plavi su pobijedili 2-0, ali se tada zagrebački klub žalio komisiji da je Carević bio agresivan te vrijeđao Dinamove igrače i klupu. Najveći incident bio je, kada je navodno Perezu Vinlöfu rekao "majmune" u više navrata na što su posebno poludjeli s klupe "modrih".

Prijava je odbačena, javlja Germanijak. Dinamove igrače nitko nije pitao za svjedočenje, niti se bilo tko iz Dinama oglašavao na tu temu nakon toga. U HNS-u su zaključili da nema temelja za kaznu te da se ne treba nastavljati postupak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026