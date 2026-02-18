HNS je odbacio prijavu koju je Dinamo podigao protiv Carevića

Mario Carević bio je u fokusu disciplinske komisije HNS-a u dva navrata, ali je u oba puta prošao dobro. Dobio je crveni karton na poluvremenu utakmice Lokomotive i Gorice, kada je poludio na suca Zdenka Lovrića jer je zaustavio čistu kontru Carevićeve momčadi. Ipak, bio je na klupi iduće kolo, tako da je vjerojatno kažnjen samo novčano, što se može protumačiti kao kompenzacija za pogrešku suca, koju je istaknuo i Bertrand Layec u analizi. Sada je došao pravorijek i zbog situacije na utakmici s Dinamom.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Lokomotiva - Gorica 3-0

Pokretanje videa... 01:58 Sažetak utakmice Lokomotiva - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Naime, u 15. kolu su se u Turopolju susreli Gorica i Dinamo. Plavi su pobijedili 2-0, ali se tada zagrebački klub žalio komisiji da je Carević bio agresivan te vrijeđao Dinamove igrače i klupu. Najveći incident bio je, kada je navodno Perezu Vinlöfu rekao "majmune" u više navrata na što su posebno poludjeli s klupe "modrih".

Prijava je odbačena, javlja Germanijak. Dinamove igrače nitko nije pitao za svjedočenje, niti se bilo tko iz Dinama oglašavao na tu temu nakon toga. U HNS-u su zaključili da nema temelja za kaznu te da se ne treba nastavljati postupak.