HNS je pustio u prodaju ulaznice za zadnje utakmice kvalifikacija

Nakon kikseva protiv Turske i Walesa, Hrvatsku očekuju posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za plasman na Europsko prvenstvo. "Vatreni" prvo igraju u Rigi 18. studenoga protiv Latvije, a zatim 21. studenoga u Zagrebu protiv Armenije. HNS je sada objavio cijene ulaznica za ove dvije utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je kriv za poraze reprezentacije?

Pokretanje videa ... [VOX] Tko je kriv za dva poraza reprezentacije? | Video: 24sata Video

Tijekom proteklog vikenda najvjerniji navijači imali su pravo prvokupa ulaznica u pretprodaji. Naime, Hrvatski nogometni savez donio je odluku da će prednost prvokupa ulaznica imati najvjerniji navijači te je 1000 navijača s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina tijekom proteklog vikenda imalo mogućnost kupnje do dvije ulaznice za utakmicu protiv Armenije, te 300 najvjernijih navijača po jednu ulaznicu za utakmicu u Latviji.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Slobodna prodaja ulaznica počela je u ponedjeljak oko 13 sati, a ulaznice će se moći kupiti preko interneta OVDJE. Ulaznice za navijače koji misle ići u Latviju bodriti "vatrene" koštat će 10 eura.

laznice za Armeniju kreću se od 35 do 15 eura. Najskuplje ulaznice bit će one tribinu zapad sredina. One za zapad dolje koštat će 30 eura, a za zapad gore 20 eura. Navijači će na tribinu sjever dolje moći za 15 eura.