HNS neće organizirati navijačke zone na Europskom prvenstvu

More hrvatskih navijača pohrlit će u Njemačku na nadolazeće Europsko prvenstvo, a tamo će biti neke navijačke zone u organizaciji krovne europske nogometne organizacije Uefe, dok Hrvatski nogometni savez u tome neće sudjelovati. Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti.

Na prošlotjednoj Uefinoj radionici do kraja su razjašnjeni marketinško-komercijalni uvjeti organizacije navijačkih zona za nacionalne saveze, kako na teritoriju Njemačke, tako i u svojim zemljama, nakon čega je HNS donio odluku kako neće sudjelovati u organizaciji navijačkih zona.

- Žao nam je zbog ovakvog raspleta jer smo željeli uz podršku naših poslovnih partnera ponuditi navijačima alternativu službenim Uefinim fan zonama, no uzimajući u obzir Uefine uvjete koji onemogućuju sudjelovanje naših partnera i sponzora, takav projekt postao je za nas neizvediv, pri čemu razumijemo i poštujemo Uefin stav kojim želi zaštititi svoje komercijalne partnere - izjavio je Ante Cicvarić, voditelj marketinga HNS-a.

UEFA tijekom Eura organizira navijački festival ("Fan Festival") u svim gradovima domaćinima, dio čega će biti i uobičajene navijačke zone. Sve informacije o navijačkim festivalima u svim gradovima mogu se pronaći OVDJE, pa sve hrvatske navijače pozivamo da se informiraju o događanjima u Berlinu, Hamburgu i Leipzigu, kao i ostalim gradovima domaćinima koje planiraju posjetiti tijekom Eura. Iz istih razloga, HNS neće sudjelovati u organizaciji navijačkih zona u hrvatskim gradovima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Imali smo najbolju želju ponuditi Uefi i gradovima domaćinima dodatno mjesto okupljanja hrvatskih navijača jer ih očekujemo u velikom broju, no komercijalno-marketinški to nije izvedivo te stoga ne možemo sudjelovati u organizaciji navijačkih zona u Njemačkoj ili Hrvatskoj. Činjenica je da će Uefa i gradovi domaćini imati vrhunski organizirane navijačke zone u kojima će se naši navijači moći zabaviti, uživati, gledati utakmice, družiti i pritom osjećati sigurno. Istodobno, vjerujem da će hrvatski gradovi odabrati pouzdane i kvalitetne partnere za organizaciju navijačkih zona kod nas, kao što je to bilo na proteklim natjecanjima, jer će ovaj Euro nesumnjivo izazvati izuzetan interes građana diljem Hrvatske - izjavio je Jurica Jurjević, voditelj prevencije, sigurnosti i integriteta HNS-a.