HNS protiv korone: Donira čak milijun kuna za pet bolnica...

Iako je i nogomet ekonomski iznimno pogođen ovom epidemijom, smatramo da je ovo vrijeme za solidarnost i društvenu odgovornost te smo se zato odlučili za ovu donaciju - rekao je Davor Šuker nakon odluke HNS-a da donira milijun kuna hrvatskim bolnicama.

Klubovi režu budžete budući da nemaju prihoda dok je nogomet 'zamrznut' zbog korone, no to ne sprječava Hrvatski nogometni savez da primijeti one koji su u nevolji. Tako će krovna organizacija hrvatskog nogometa donirati milijun kuna za bolnice u pet hrvatskih gradova.

Novac je namijenjen borbi protiv korona virusa, nabavi medicinske opreme i potrepština, a prijedlog je dao predsjednik Saveza Davor Šuker. Nakon što ga je Izvršni odbor prihvatio, odlučno je i koje će bolnice dobiti novce.

Po 200.000 kuna za borbu protiv epidemije novog koronavirusa SARS-CoV-2 bit će uplaćeno Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu, kliničkim bolničkim centrima u Splitu, Osijeku i Rijeci te Općoj bolnici Pula.

- Vjerujemo da ćemo ovakvom donacijom bolnicama direktno pomoći našim sjajnim zdravstvenim djelatnicima i svim pacijentima, što je u ovom trenutku najvažnije. Radujemo se trenutku kad će nogomet opet uveseljavati ljude, a do tada, pokažimo odgovornost, budimo kod kuće i poštujmo sve mjere koje propisuju nadležne institucije - poručio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.