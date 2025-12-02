HNS i Panini donose novi album s još ljepljivijim sličicama! Moči ćete sastaviti idealnu momčad HNL-a od duplića i uživati u 363 sličice na 56 stranica
HNS objavio radosnu vijest za kolekcionare sličica: U suradnji s Paninijem izlazi HNL album!
Zadovoljstvo mi je da i ove godine našim kolekcionarima možemo ponuditi još jedno kvalitetno izdanje albuma, riječi su Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, koji je najavio novo izdanje albuma sa sličicama! U suradnji s Paninijem, HNS će uskoro izbaciti album s ljepljivijim sličicama.
Album će sadržavati 56 stranica i 363 sličice, koje će se dijeliti na regularne i "posebne", odnosno one s posebnim holografskim materijalom. HNS i Panini pripremili su i jedan novitet u novom izdanju albuma, ove će se godine od duplikata moći složiti vlastita idealna momčad HNL-a.
- Zadovoljstvo mi je da i ove godine našim kolekcionarima možemo ponuditi još jedno kvalitetno izdanje albuma koji će Hrvatskoj nogometnoj ligi dati dodanu vrijednost, nakon što se ista iz sezone u sezonu potvrđuje kao najpopularnije, najpraćenije i najgledanije klupsko natjecanje u Hrvatskoj. Vjerujem da će ovaj vrijedan proizvod i ove godine privući zanimanje velikog broja kolekcionara, ali i svih istinskih ljubitelja hrvatskog nogometa - rekao je Kustić.
HNS je na službenim stranicama napisao kako će sličice biti dostupne u prodaji tijekom prosinca na kioscima Tiska i iNovina.
