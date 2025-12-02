Obavijesti

Sport

Komentari 1
USKORO U PRODAJI

HNS objavio radosnu vijest za kolekcionare sličica: U suradnji s Paninijem izlazi HNL album!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
HNS objavio radosnu vijest za kolekcionare sličica: U suradnji s Paninijem izlazi HNL album!
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HNS i Panini donose novi album s još ljepljivijim sličicama! Moči ćete sastaviti idealnu momčad HNL-a od duplića i uživati u 363 sličice na 56 stranica

Zadovoljstvo mi je da i ove godine našim kolekcionarima možemo ponuditi još jedno kvalitetno izdanje albuma, riječi su Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, koji je najavio novo izdanje albuma sa sličicama! U suradnji s Paninijem, HNS će uskoro izbaciti album s ljepljivijim sličicama.

Album će sadržavati 56 stranica i 363 sličice, koje će se dijeliti na regularne i "posebne", odnosno one s posebnim holografskim materijalom. HNS i Panini pripremili su i jedan novitet u novom izdanju albuma, ove će se godine od duplikata moći složiti vlastita idealna momčad HNL-a.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Zadovoljstvo mi je da i ove godine našim kolekcionarima možemo ponuditi još jedno kvalitetno izdanje albuma koji će Hrvatskoj nogometnoj ligi dati dodanu vrijednost, nakon što se ista iz sezone u sezonu potvrđuje kao najpopularnije, najpraćenije i najgledanije klupsko natjecanje u Hrvatskoj. Vjerujem da će ovaj vrijedan proizvod i ove godine privući zanimanje velikog broja kolekcionara, ali i svih istinskih ljubitelja hrvatskog nogometa - rekao je Kustić.

HNS je na službenim stranicama napisao kako će sličice biti dostupne u prodaji tijekom prosinca na kioscima Tiska i iNovina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk
15. KOLO HNL-A

VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk

Dinamo se mučio, ali ipak uzeo tri boda u Gorici. Bakrar je zabio za 1-0, Stojković u drugom dijelu dobiva crveni karton te je Gorica pritisnula. Ipak, Soldo je zabio za potvrdu pobjede pred kraj utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025