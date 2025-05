HNS odabrao suce koji će dijeliti pravdu u ključnom kolu HNL-a

Hrvatski nogometni savez na službenim stranicama objavio je popis sudaca za posljednje kolo HNL-a koje će odlučivati o prvaku. Do sada je ustaljena praksa bila da se delegirani suci objave u četvrtak oko podneva, no za ovo ključno kolo tu smo odluku čekali do posljednjeg dana.

Borba za ostanak već je riješena i Šibenik će ispasti iz lige, a jedinu utakmicu koja ne odlučuje o ulasku u Europu ili naslovu igrat će Gorica i Lokomotiva. Za nju je delegiran Ivan Vukančić. Ta utakmica igra se u subotu u 19.15.

U nedjelju tek kreće drama, a o sucima krenimo redom. Ante Čulina sudi Hajduku na Šubićevcu, dok će u VAR sobi biti Ivan Bebek. Ogled Varaždina i Dinama sudit će Osječanin Dario Bel, dok će u VAR sobi biti Igor Pajač. Utakmicu Rijeka - Slaven sudit će Mateo Erceg, dok će u VAR sobi biti Duje Strukan. Ante Terzić bit će glavni odgovorni na utakmici na Opus Areni između Osijeka i Istre, dok će mu u VAR-u pomagati Mario Zebec.

