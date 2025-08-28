Podsjetimo, trofej u Kupu brani Rijeka koja je u finalu pobijedila Slaven Belupo, a u osmini finala igrat će protiv Maksimira. Dinamo igra protiv imenjaka iz Predavca
ŠESNAESTINA FINALA
HNS pomaknuo utakmicu Kupa između Koprivnice i Hajduka
Čitanje članka: < 1 min
Sve utakmice šesnaestine finala hrvatskog kupa odigrat će se u srijedu, 8. rujna, osim jedne i to dvoboja Koprivnice i Hajduka, objavio je HNS.
Još nije poznato zbog čega je došlo do promjene, ali uskoro bi trebao biti poznat konačan raspored termina odigravanja svih utakmica.
Podsjetimo, trofej u Kupu brani Rijeka koja je u finalu pobijedila Slaven Belupo, a u osmini finala igrat će protiv Maksimira. Dinamo igra protiv imenjaka iz Predavca.
Svi parovi šesnaestine finala Kupa:
- Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb
- Koprivnica - Hajduk
- Maksimir - Rijeka
- Vukovar - Cibalia
- Graničar Kotoriba - Slaven
- Neretva - Istra
- Uljanik - Osijek
- Libertas - Gorica
- Varteks - Šibenik
- Dugo Selo - Lokomotiva
- Solin - Rudeš
- Gaj Mače - Varaždin
- Kurilovec - Oriolik
- Slavonija - BSK
- Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
- Karlovac 1919 - Belišće
