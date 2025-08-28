Obavijesti

Sport

Komentari 9
ŠESNAESTINA FINALA

HNS pomaknuo utakmicu Kupa između Koprivnice i Hajduka

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
HNS pomaknuo utakmicu Kupa između Koprivnice i Hajduka
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Podsjetimo, trofej u Kupu brani Rijeka koja je u finalu pobijedila Slaven Belupo, a u osmini finala igrat će protiv Maksimira. Dinamo igra protiv imenjaka iz Predavca

Sve utakmice šesnaestine finala hrvatskog kupa odigrat će se u srijedu, 8. rujna, osim jedne i to dvoboja Koprivnice i Hajduka, objavio je HNS.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Osijek - Hajduk 01:06
Sažetak Osijek - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Još nije poznato zbog čega je došlo do promjene, ali uskoro bi trebao biti poznat konačan raspored termina odigravanja svih utakmica. 

Podsjetimo, trofej u Kupu brani Rijeka koja je u finalu pobijedila Slaven Belupo, a u osmini finala igrat će protiv Maksimira. Dinamo igra protiv imenjaka iz Predavca. 

Svi parovi šesnaestine finala Kupa:

  • Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb
  • Koprivnica - Hajduk
  • Maksimir - Rijeka
  • Vukovar - Cibalia
  • Graničar Kotoriba - Slaven
  • Neretva - Istra
  • Uljanik - Osijek
  • Libertas - Gorica
  • Varteks - Šibenik
  • Dugo Selo - Lokomotiva
  • Solin - Rudeš
  • Gaj Mače - Varaždin
  • Kurilovec - Oriolik
  • Slavonija - BSK
  • Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
  • Karlovac 1919 - Belišće

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €
PRAVI LUKSUZ

FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €

Bartol Franjić dao je graditi kuću stambene površine od 400 kvadrata, pet spavaćih soba, unutarnji wellness sa saunom, bazenom i teretanom te vanjski bazen, ljetnu kuhinju. A sve uveličava lijepi pogled na Brački kanal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025