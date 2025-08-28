HNS pomaknuo utakmicu Kupa između Koprivnice i Hajduka

Sve utakmice šesnaestine finala hrvatskog kupa odigrat će se u srijedu, 8. rujna, osim jedne i to dvoboja Koprivnice i Hajduka, objavio je HNS.

Još nije poznato zbog čega je došlo do promjene, ali uskoro bi trebao biti poznat konačan raspored termina odigravanja svih utakmica.

Podsjetimo, trofej u Kupu brani Rijeka koja je u finalu pobijedila Slaven Belupo, a u osmini finala igrat će protiv Maksimira. Dinamo igra protiv imenjaka iz Predavca.

Svi parovi šesnaestine finala Kupa:

Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb

Koprivnica - Hajduk

Maksimir - Rijeka

Vukovar - Cibalia

Graničar Kotoriba - Slaven

Neretva - Istra

Uljanik - Osijek

Libertas - Gorica

Varteks - Šibenik

Dugo Selo - Lokomotiva

Solin - Rudeš

Gaj Mače - Varaždin

Kurilovec - Oriolik

Slavonija - BSK

Radnik Križevci - Mladost Ždralovi

Karlovac 1919 - Belišće