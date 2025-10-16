HNS potpisao novi višegodišnji ugovor s Croatia osiguranjem

Hrvatski nogometni savez (HNS) i Croatia osiguranje potpisali su novi višegodišnji sponzorski ugovor, čime je nastavljena suradnja između nacionalne nogometne organizacije i jednog od vodećih osiguravatelja u zemlji. Ugovor su svečano potpisali predsjednik HNS-a Marijan Kustić i predsjednik Uprave Croatia osiguranja Davor Tomašković, a tom prigodom Tomašković je primio personalizirani dres hrvatske reprezentacije, piše HNS.

Marijan Kustić istaknuo je zadovoljstvo nastavkom partnerstva:

- Produljenje ugovora uvijek je odličan znak da su obje strane zadovoljne dosadašnjom suradnjom, što sigurno vrijedi za naše dosadašnje četverogodišnje partnerstvo. Novi ugovor potpisujemo u odličnom raspoloženju nakon što je reprezentacija praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, što je nastavak kontinuiteta izvrsnih rezultata. U tim uspjesima važnu ulogu imaju i naši poslovni partneri zbog čega nam je uvijek ambicija vezati se uz najuspješnije kompanije u Hrvatskoj, a Croatia osiguranje je upravo takav tržišni lider kojeg želimo imati uz Savez i reprezentaciju. Zahvaljujem g. Tomaškoviću i rukovodstvu Croatia osiguranja na povjerenju te nam želim puno novih zajedničkih uspjeha.

Davor Tomašković naglasio je vrijednosti koje povezuju obje strane:

- Croatia osiguranju vjerujemo da se najveće pobjede rađaju iz zajedništva i fair playa, bilo da je riječ o igračima na terenu ili na tržištu s klijentima. Zato s ponosom nastavljamo podržavati HNS i najjači domaći sportski kolektiv, hrvatsku nogometnu reprezentaciju. A kako velike pobjede počinju na malim lokalnim terenima, Croatia osiguranje nastavlja podržavati i više od 70 sportskih klubova diljem Hrvatske.

Croatia osiguranje, koje posluje u sastavu Adris grupe, najveće je i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Tvrtka se pozicionira kao tržišni i digitalni lider te kontinuirano ulaže u razvoj inovativnih proizvoda i društveno korisne projekte.

Potpisivanju ugovora nazočili su i predstavnici obje institucije: s HNS-ove strane glavni tajnik Tomislav Svetina i voditelj marketinga Ante Cicvarić, dok su Croatia osiguranje predstavljali član Uprave Robert Vučković, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija Maja Weber te direktor Sektora za osiguranje korporativnih klijenata Ante Validžić.