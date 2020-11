HNS potvrdio: Može se igrati Druga liga, Hajduk ne može Kup

<p>Iako je izgledalo kako će se igrati samo Prva HNL, u petak je odlučeno da se igra i Druga HNL. Igrat će se i juniorska prva liga, a kadetska i pionirska neće.</p><p>U prijevodu, dok će Dinamo moći igrati Kup protiv Rudeša, Hajduk protiv Zagreba neće...</p><p>Također, već se otprije zna da će se igrati Prva HNL za žene i prva futsal prvenstvo.</p><p>HNS-ovo priopćenje prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH da se treniranje i odigravanje nogometnih utakmica od 28. studenoga do 21. prosinca dozvoli ekipama i momčadima koje nastupaju u najvišim stupnjevima natjecanja, one će nastaviti svoja redovita natjecanja.</em></p><p><em>Sukladno tome, prema postojećem rasporedu nastavljaju se natjecanja u HT Prvoj ligi, Drugoj HNL, Prvoj HNL juniora, Prvoj HNLŽ i Prvoj HMNL, a očekuje se početak natjecanja u Prvoj HMNLŽ. Kad je u pitanju Hrvatski nogometni kup, igrat će se samo utakmice u kojima se sastaju prvoligaši i drugoligaši.</em></p><p><em>Nogometna natjecanja i treninzi mogu se održavati isključivo bez prisustva gledatelja, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ-a za sve natjecatelje te nužno tehničko osoblje što osigurava organizator.</em></p><p><em>Sva ostala natjecanja seniora i mlađih uzrasta i treninzi klubova koji sudjeluju u njima prekidaju se do 21. prosinca 2020. godine do kada traju donesene mjere. </em></p>