Stop svima osim prvoligašima! Što to znači za utakmice Kupa?

Na temelju preporuka epidemiološke struke obustavljaju se sportska natjecanja osim za sportaše prve, druge i treće kategorije u pojedinačnim sportovima i seniorskim ekipama

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> najavio je da nove mjere imaju za cilj zaštitu zdravlja građana u borbi protiv korona virusa, a stupaju na snagu od ove subote te da će biti na snazi sve do 21. prosinca.</p><h2>Što one znače za sportska događanja?</h2><p>Broj zaraženih danas je premašio 4000 pa su predstavljene nove mjere s ciljem suzbijanja korona virusa. </p><p>Na temelju preporuka epidemiološke struke i na temelju konzultacija sa svim nadležnim ministarstvima donesene su sljedeće mjere:</p><p>- Obustavljaju se sportska natjecanja i treninzi osim za sportaše i sportašice prve, druge i treće kategorije i to u pojedinačnim sportovima i seniorskim ekipama u najvišem stupnju natjecanja - rekao Plenković i nastavio:</p><p>- Sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz pridržavanje epidemioloških preporuka. Također, obustavlja se rad teretana, fitness centara i sportskih rekreacijskih centara - rekao je premijer i zaključio:</p><p>- U ovom trenutku se moramo odreći nekih navika i komoditeta što predstavlja naš stil kako bi zaštitili svoje zdravlje.</p><p>Pitanje je sada što to, pak, znači za, primjerice, utakmice Hrvatskog nogometnog kupa u kojem se neki prvoligaši 15./16. prosinca prema rasporedu trebaju sastati protiv nekih niželigaša. Kao Hajduk protiv Zagreba, Dinamo protiv Rudeša...</p><p>Dosta je nejasnoća u zraku, a HNS će se tek oglasiti...</p><p>Jedna stvar je jasna, a to je da ove godine nećemo gledati legendarnu Kutiju šibica. Trebala je to biti jubilarno 50. izdanje malonogometnog turnira koji je u Hrvatskoj prvi put debitirao 1970. godine, no zbog epidemioloških mjera i stanja oko korona virusa organizatori su odlučili odgoditi. Sve je trebalo započeti, tradicionalno, krajem studenom, i trajalo bi do kraja prosinca, ali ove godine ćemo biti uskraćeni za majstorije s malih terena Doma sportova.</p><p> </p>