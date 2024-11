HNS potvrdio: Petković zbog ozljede napušta reprezentaciju

Bruno Petković došao je na okupljanje hrvatske reprezentacije, ali samo kako bi ga liječnici pregledali i utvrdili ozbiljnost njegove ozljede. Na kraju su zaključili je najbolje rješenje da se vrati u klub na daljnju rehabilitaciju. HNS je potvrdio kako će napadač Dinama propustiti utakmice protiv Škotske i Portugala zbog ozljede aduktora koju vuče već dulje vrijeme.

Pokretanje videa... 01:02 Zlatko Dalić: ‘Ne očekujem zvižduke Perišiću, on zaslužuje respekt svih nas’ | Video: 24sata/Video

- Napadač Dinama došao je na okupljanje Vatrenih u Zagrebu, ali nakon pregleda i konzultacije s liječničkom službom reprezentacije ustanovljeno je kako zbog problema s aduktorom ne može konkurirati za utakmice sa Škotskom i Portugalom te će u dogovoru s izbornikom Zlatkom Dalićem propustiti ovo okupljanje reprezentacije - piše u priopćenju.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Saga o Petkoviću traje već dulje vrijeme. U Dinamu je igrao ozlijeđen, a onda je Nenad Bjelica apelirao da ga izbornik poštedi u nadolazećem reprezentativnom ciklusu.

- Ozlijeđen je, ne trenira, jedino mi nije jasno zašto igra ako ne trenira, to me smeta. Zajec me zvao, rekao sam mu, kao što bih rekao svakom predsjedniku svakog kluba, da igrač mora doći, da poštujemo proceduru, pa ćemo donijeti dobru odluku. Nije potrebna nervoza, komentari. Donijeti ću najbolju odluku. To je sve što imam reći, nije potrebna nikakva nervoza oko toga - rekao je izbornik.

Slavlje hrvatskih igrača nakon pobjede u suretu sa Škotskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatska će tako bez Petkovića pokušati potvrditi plasman u četvrtfinale Lige nacija. Izborniku su na raspolaganju Ante Budimir, Igor Matanović i Andrej Kramarić, a Dalić smatra kako je to dovoljno pa je odlučio kako neće pozvati novog igrača.

Vatreni su se okupili u Zagrebu gdje će trenirati do četvrtka kada putuju u Glasgow. U petak igraju protiv Škotske, dok je susret protiv Portugala zakazan za sljedeći ponedjeljak. Jedna pobjeda odvest će nas u drugi krug.