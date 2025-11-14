HNS proslavio plasman na SP moćnim stihom opere iz 1876.

Hrvatski nogometni savez oduševio je navijače emotivnom objavom nakon što je reprezentacija potvrdila što je nacija s nestrpljenjem iščekivala: plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Veliki uspjeh "vatrenih" proslavili su porukom koja odjekuje snagom i ponosom.

Pokretanje videa... 05:49 Mirnovec zahvalio Vatrenima | Video: Čitatelj 24sata

Na službenim profilima saveza na društvenim mrežama osvanula je impresivna grafika koja prikazuje izbornika Zlatka Dalića, kapetana Luku Modrića i ključne igrače koji su iznijeli kvalifikacijski ciklus. Uz velika slova "HRVATSKA", ističe se stih "Nas mal', al' hrabar je broj!", koji opisuje duh reprezentacije.

U opisu objave uputili su čestitke izborniku, stožeru i svim igračima na novom velikom uspjehu hrvatskog nogometa. Iz HNS-a su dodali i zanimljiv povijesni kontekst, pojasnivši kako stih potječe iz finala opere "Nikola Šubić Zrinjski", čija će se 150. obljetnica praizvedbe obilježiti upravo 2026.

Foto: Hrvatski nogometni savez

Ova objava uslijedila je nakon ključne utakmice kvalifikacija protiv Farskih Otoka (3-1) u kojoj je "vatrenima" bio dovoljan bod za matematičku potvrdu plasmana. Ovim uspjehom Hrvatska je osigurala sedmo sudjelovanje na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, nastavljajući tako nevjerojatan niz uspjeha koji uključuje svjetsko srebro iz 2018. te bronce iz 1998. i 2022. godine.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje te su objavu preplavili čestitkama i komentarima punim ponosa. Poruke poput "Idemooo!", "Budući prvaci" i "Čestitke reprezentaciji, možemo velike stvari napraviti tamo" samo su neke od brojnih reakcija. Mnogi su već izrazili nadu u osvajanje zlata, a posebno se istaknula želja da kapetan Modrić zaokruži svoju karijeru najsjajnijim odličjem: "Let’s get gold za Luka".

HNS-ova objava ne samo da je potvrdila sportski uspjeh, već je i probudila nacionalni ponos, ujedinivši navijače u radosnom iščekivanju novih uzbuđenja koja donosi Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.