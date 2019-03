HNS razriješio Vrbanovića, a umjesto njega došao Kustić...

Marijan Kustić obnašat će novu funkciju u HNS-u. Dosadašnji direktor natjecanja i infrastrukture na sjednici Izvršnog odbora izabran je za novog izvršnog direktora Saveza.

- Zahvaljujem se predsjedniku Šukeru i Izvršnom odboru na povjerenju koje su mi dali. Maksimalno ću se truditi kvalitetno obavljati svoj posao - rekao je Kustić nakon izbora.

Na dužnosti izvršnog direktora naslijedio je Damira Vrbanovića kojem se sudi zbog izvlačenja novca iz Dinama. Zdravko i Zoran Mamić, Damir Vrbanović i Milan Pernar nepravomoćno su osuđeni na zatvorske kazne u optužnici prema kojoj su iz GNK Dinama izvukli 117 milijuna kuna te državu oštetili za više od 12 milijuna kuna neplaćenih poreza i doprinosa.

Damir Vrbanović proglašen je krivim po trećoj točki optužnice, za podjelu odštete u transferu Dejana Lovrena i dobio je tri godine.

Teret njegove optužnice očito je bio previše za HNS koji Vrbanoviću nije ponudio novi ugovor. Šuker je u nekoliko navrata kazao da će se u slučaju Vrbanovića poštovati presumpcija nevinosti te da će Vrbanović ostati na funkciji, ali od toga neće biti ništa.

- Kao što smo već nekoliko puta naglašavali, Hrvatski nogometni savez poštuje jedno od temeljnih ustavnih načela, a to je presumpcija nevinosti. U tom kontekstu, HNS prepušta državnim institucijama da u pravednim postupcima utvrde opravdanost neke sumnje, a Savez će do pravomoćnosti svake presude vjerovati u nevinost te neće komentirati postupke koji su u tijeku. Prema tome, i HNS i g. Vrbanović komentirat će ovaj slučaj kada odluka suda bude pravomoćna - napisali su svojevremeno na HNS-ovoj stranici, ali očito je došlo do zaokreta.