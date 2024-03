HNS skratio listu: Derbije neće suditi susjedi, ove dvije zemlje dolaze u obzir. U igri je i Kup!

Daniele Orsato, Marco Guida, Davide Massa, Felix Zweiyer, Tobias Stieler i Daniel Siebert. To je šest sudaca koji su ušli u uži krug kandidata za četiri derbija do kraja sezone. Da, četiri, jer je u konkurenciji i polufinale Hrvatskog nogometnog kupa Hajduk - Dinamo, koji se igra 3. travnja na Poljudu.

Kao što se primjetili u igri su vrhunski suci iz dvije velike nogometne velesile, Italije i Njemačke. HNS i predsjednik Marijan Kustić odlučili su da u završnici nikad napetijeg prvenstva i suđenje bude na najvećoj mogućoj razini pa su zatražili sami svjetski vrh suđenja. Tko će od njih šestorice suditi, saznat ćemo tjedan dana prije derbija, kad se usklade termini sa njemačkom i talijanskom sudačkom organizacijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Slučaj VARgate

Pokretanje videa... 00:55 Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Video: 24sata/Video

Bosanac Irfan Peljto, koji je već nekoliko dana u kontaktu s hrvatskim sucima, otpao je s liste mogućih kandidata. Otpali su i slovenski suci, a Srbin Srđan Jovanović nikad i nije bio među kandidatima.

Među šest odabranih sudaca jedno je ime posebno zanimljivo, a to je Daniele Orsato. Na njegov spomen Luki Modriću i društvu diže se kosa na glavi. Riječ je o izuzetnom renomiranom sucu, no za Hrvatsku ne tako dragom.... Sudio je onaj penal Dominika Livakovića na Julianu Alvarezu kod 0-0 u polufinalu Mundijala. Nisu ga zvali na pregled snimke.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Livaković je golman, ima sva prava postaviti se kako se postavio. Desnu nogu spustio je na tlo prije nego što je došlo do sudara, igrač se sudario u njega. Livaković nije srušio igrača. Ako netko dolazi u zabludu, igrač nije mogao doći do lopte. Koliko god to uživo bilo brzo i mogu shvatiti Orsata da je to karakterizirao kao penal, Livaković je napravio sve što je trebao. Nijednom gestom nije išao na napadača, došlo je do sudara - analizirao je Orsatovu odluku bivši sudac Marijo Strahonja za HTV.

Sad bi opet mogao suditi momčadi Ivana Perišića. Doduše, vrlo vjerojatno ne s njime na terenu jer se još nije oporavio od ozljede koljena.

Koje će utakmice suditi elitni strani suci?

28. kolo HNL-a: Hajduk - Dinamo (30. ožujka)

(30. ožujka) polufinale Kupa: Hajduk - Dinamo (3. travnja)

(3. travnja) 29. kolo HNL-a: Rijeka - Hajduk (6. travnja)

(6. travnja) 33. kolo HNL-a: Rijeka - Dinamo (4. svibnja)