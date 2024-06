HNS vraća pravilo u HNL-u koje je ukinuo prije četiri godine...

Rudeš se ove sezone oprostio od HNL-a već na polovici sezone pa su ostali klubovi u donjem dijelu tablice u revijalnom tonu odradili završnicu, bez ikakvog motiva i neizvjesnosti. No, to više neće biti slučaj.

Kada je prije četiri godine Istra pobijedila Orijent u doigravanju za HNL, HNS je odlučio ukinuti to pravilo. U HNL je ulazila samo prvoplasirana momčad druge lige, a ispadala posljednja momčad. Ipak, krovna kuća hrvatskog nogometa odlučila je vratiti to pravilo za sljedeću sezonu!

Tako će devetoplasirana momčad HNL-a igrati dvije utakmice doigravanja za ostanak protiv drugoplasirane momčadi 1. NL. Vjerujemo kako će to pravilo donijeti više uzbuđenja i zanimljivosti, ali i ozbiljnosti kod klubova iz donjeg dijela tablice.

Također, dat će to i motiv više ostalim klubovima u drugoj ligi. Ove sezone su Šibenik i Zrinski vodili veliku bitku za ulazak u elitno društvo, na kraju je to uspjelo Šibenčanima, a klub iz Jurjevca pokazao je da ima kvalitetu potući se čak i s nekim klubovima iz prve lige. Očito je to ponukalo čelnike HNS-a na ovaj potez kojeg će, vjerujemo, pozdraviti i navijači. Ovakvo što samo može popularizirati našu ligu i donijeti joj novu dimenziju.