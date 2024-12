Hoće li biti dovoljno? Bayern će zvijezdi ponuditi najunosniji ugovor u povijesti Bundeslige

Jamal Musiala (21) jedan je od najboljih nogometaša na svijetu, a već je godinama nositelj Bayerna i njemačke nogometne reprezentacije. Vršnjak Martina Baturine i Petra Sučića odigrao je već 181 utakmicu za bavarski klub i zabio 53 gola uz 35 asistencije, a za 'elf' je nastupio 38 puta...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Bayern - Dinamo 9-2: Debakl i najteži europski poraz 'modrih'! Nemilosrdni Bavarci zabili devet | Video: 24sata/Video

Prema Transfermarktu, Musiala vrijedi čak 130 milijuna eura i neupitno je kako bi ga svaki trener poželio imati u svojoj momčadi. A to bi mogla uskoro postati i realnost, zato što njemačkom dragulju u lipnju 2026. ističe ugovor s minhenskim klubom i tada će, ako želi, moći kao slobodan igrač izabrati novu sredinu.

A Bayern želi učiniti sve kako bi izbjegao taj scenarij i u svojim redovima zadržao Musialu, za kojeg vjeruju kako može biti legenda kluba i igrač koji će obilježiti jednu nogometnu eru. Zato čelnici Bayerna, javlja Bild, spremaju povijesni ugovor za Musialu.

Musiala će zarađivati više od Kanea i Lewe?

Naime, novi ugovor koji će Bayern predstaviti Musiali bit će 'težak' više od 100 milijuna eura, a Bavarci bi njime osigurali Musialine usluge do 2030. godine. Sportski direktor kluba, Max Eberl, želi što prije završiti ovu priču i time spriječiti bilo kakav pokušaj 'otmice' igrača.

Foto: Bahho Kara

- To nije nešto što bi mi htjeli. To je nešto na čemu mi radimo jako, jako intenzivno. Puno razgovaramo s drugom stranom, ali još moramo doći do dogovora - rekao je Eberl.

Ako Musiala prihvati novi ugovor, postat će najplaćeniji igrač u povijesti Bundeslige. Samo su Harry Kane i Robert Lewandowski zarađivali više od 20 milijuna po sezoni, a Musiala može obojicu ostaviti iza sebe. Bild dodaje kako je i Musiala zainteresiran za ostanak u Bayernu.

Foto: Jens Niering

Musiala ove sezone ima deset golova i četiri asistencije u 18 utakmica, a primarna igra na poziciji ofenzivnog veznjaka.