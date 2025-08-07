Hoće li nastupiti Rebić? Albanci oslabljeni na Poljudu, ovo bi mogao biti sastav Hajduka...

Ma koliko europski prolazak protiv azerbajdžanske Zire i pobjeda na startu prvenstva protiv Istre (2-1) bili teško i na mišiće izboreni, dojam s tribina nakon tri utakmice na otvaranju sezone je kako je Garcijina momčad spremna za ono što ju čeka, pa tako i za dvostruki ogled s Dinamo Cityjem, koji im je sljedeća prepreka na europskom putu prema Konferencijskoj ligi. Albanci večeras stižu na Poljud (od 21 sat), a navijači Hajduka puni optimizma dočekuju novog europskog suparnika.

Uoči prvog ogleda koji se igra u Splitu, stižu dobre vijesti iz oba tabora. Iz gostujućeg je da će biti oslabljeni za Petera Mandelu Itoda, 21-godišnjeg nigerijskog napadača i jednoga od dvojice najboljih igrača, koji nije ni doputovao u Split jer je prodan u ukrajinski Metalist, a njegovim stopama uskoro bi trebao krenuti i drugi najbolji igrač Baton Zabergja (24). Kosovski reprezentativac je doputovao u Split, ali nema potvrde hoće li igrati ili će ga poštedjeti kako se ne bi ozlijedio i ostao bez transfera.

Iz domaćeg tabora stiže neslužbena vijest kako bi se prvi put u zapisniku trebao naći Ante Rebić, kojega je teško očekivati u prvoj postavi jer se tek priključio momčadi i trebat će mu vremena da se uklopi u zamisli trenera Garcije, ali nema razloga da ne bude na klupi uz momčad. Tko zna, možda i pomogne u završnici utakmice. Odluka će biti trenerova, službenih zapreka za Rebićev nastup više nema.

Poljud bi za ogled s Dinamo Cityjem trebao biti pun, nešto malo ulaznica je još ostalo, ali više od 30.000 gledatelja će se sigurno naći na tribinama i oni bi trebali biti dodatna snaga momčadi kojoj se pruža lijepa prilika otići u sljedeću fazu natjecanja. Ako je vjerovati skautima koji su pratili i analizirali igre Dinamo Cityja, Albanci su skromnija momčad od Zire, koju je Hajduk eliminirao. Ni suparnik u fazi doigravanja, a to će biti bolji iz ogleda poljske Jagiellonije i danskog Silkeborga, nije neprolazan. Nakon ždrijeba smo konstatirali kako je Hajduk imao sreće i izbjegao najjače suparnike, ali to treba i dokazati na terenu.

Jer povijest nas uči da ne valja juriti pred rudo, Hajduk tek mora proći albanskog predstavnika, a tek nakon toga razmišljati o idućoj fazi natjecanja. I sljedećeg suparnika. U prvoj utakmici na Poljudu, Garcijina momčad danas mora ostvariti rezultat koji im garantira miran uzvrat na Air Albania stadionu, novom, modernom zdanju koje prima 22.500 navijača, na koji je susret prebačen iz Elbasana.

Trener Hajduka za sada nema previše razloga za promjenu sustava i početne postave. Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti na golu bi trebao započeti Ivušić, ispred njega standardna obrambena četvorka Karačić, Mlačić, Šarlija i Hrgović, u veznom redu također standardna trojka Kalik, Pajaziti i Krovinović te u špici napada Livaja.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se trener Hajduka za preostala dva mjesta na krilima odlučiti za dva mlada aduta Skoku i Brajkovića, kao što je to bio slučaj u oba ogleda sa Zirom ili će na mjesto Skoke, kao protiv Istre, postaviti Durdova. To je pitanje otvoreno....

Pitanje je i hoće li Garcia odlučiti odmoriti još nekoga od standardnih igrača jer Šego, Sigur, Hodak i Pukštas marljivo rade i kao zapete puške čekaju svoju priliku. Bez obzira što mu je kadar manjkav te što Goran Vučević i Ivan Rakitić još rade na dolasku nekih pojačanja, Garcia za sada nema problema s postavom, a ako se i pojavi problem, kao što je to bio slučaj s ozljedom talentiranog Skelina, za kojega se još ne zna koliko će dugo pauzirati, ne libi se uvrstiti nekoga od mladih, poput Mlačića, koji je pokazao da se na njega i te kako može računati...