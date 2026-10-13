Hokejaš hrvatskih korijena bori se za život. Obitelj mu je u znak nade dala kamen iz Međugorja

Matthew Mayich, 21-godišnji hokejaš sveučilišta Arizona State hrvatskih korijena, i dalje je u iznimno teškom stanju, više od dva tjedna nakon što se srušio tijekom treninga na otvorenom u Tempeu. Prema riječima odvjetnika njegove obitelji Roberta Careya, pretrpio je toplinski udar uzrokovan fizičkim naporom, zbog čega je njegov mozak ostao bez kisika. Prognoze koje je obitelj dobila nisu dobre, no njegovi najbliži ne odustaju od nade.

Footage has been released of the outdoor workout that left Matthew Mayich hospitalized, via @AZFamilySports. His family’s attorney says the 21-year-old suffered exertional heat stroke that reduced oxygen flow to his brain. https://t.co/Flt1SPv0fX — Gino Hard (@GinoHard_) September 23, 2026

- Matthewove ozljede posljedica su toplinskog udara izazvanog naporom, koji je doveo do nedostatka kisika u njegovu mozgu - rekao je Carey za The Times, naglasivši da nisu postojali drugi uzroci. Dodao je da Matthew nije u komi te da obitelj svakodnevno boravi uz njegov krevet i moli se za čudo.

Posebno emotivnu priču prati i predmet koji se nalazi uz njegov bolnički krevet u Arizoni. Ondje je kamen s medaljicom koju je obitelji poslao nepoznati muškarac iz Engleske. Matthewova majka Christina otkrila je da im je pošiljatelj poručio kako su predmeti blagoslovljeni u Međugorju, mjestu koje njezina obitelj posebno cijeni.

Mayich je izabran u šestoj rundi NHL drafta 2023. godine od strane St. Louis Bluesa, ali s klubom nikada nije potpisao ugovor. Nakon četiri sezone u Ontario Hockey Leagueu i jedne godine na sveučilištu Clarkson, prešao je u Arizona State.

Sveučilište je potvrdilo da se hokejaš srušio tijekom treninga na otvorenom 20. kolovoza te da je i dalje u bolnici. Treningu su, prema njihovu priopćenju, prisustvovali treneri, članovi stručnog osoblja i vanjski suradnik koji je ranije radio s momčadi.

A heartbreaking clarification has emerged in the Matthew Mayich situation. 💔 After revealing that the 21-year-old St. Louis Blues prospect has “zero chance of recovery,” his family’s attorney, Robert Carey, has now clarified that describing Mayich as being in a coma is no longer accurate. Carey explained: “A coma indicates deep unconsciousness and recovery is possible. His body ceased functioning in a fundamental way, and this condition is irreversible.” That makes the situation even more devastating than many first understood. Mayich collapsed during an Arizona State hockey workout on Aug. 20 and has remained hospitalized ever since. For now, the focus remains on Matthew, his family, and everyone close to him. Absolutely heartbreaking. — Hockey Patrol (@HockeyPatrol) September 2, 2026

Arizona State pokrenuo je internu provjeru okolnosti incidenta, uključujući postupke i protokole vezane uz treninge na visokim temperaturama. Policija kampusa zaprimila je poziv oko 8.30 sati, a temperatura je u tom trenutku iznosila približno 31 do 32 Celzijeva stupnja.

Obiteljski odvjetnik tvrdi da je trening trajao znatno dulje od sat vremena bez odmora i uz gotovo nikakvu dostupnost vode. Prema informacijama koje je prikupio od osoba prisutnih na treningu, Matthew je prije kolapsa bio dezorijentiran, zbunjen i osjećao vrtoglavicu.

- Matthew je pokazivao znakove da nešto nije u redu mnogo prije nego što se srušio, a oni nisu učinili ništa - izjavio je Carey, koji smatra i da osoblje nije bilo dovoljno pripremljeno za pružanje pomoći nakon incidenta.

Unatoč teškom stanju mladog sportaša, obitelj zasad ne razmatra konkretne pravne korake. Carey je poručio da prvo žele dočekati transparentnu i temeljitu istragu kako bi se utvrdilo što se dogodilo i spriječilo ponavljanje sličnih situacija.

Obitelj, koja je iz Kanade i nema bliske veze s Arizonom, dane provodi uz Matthewov bolnički krevet. Odvjetnik je pritom prenio njihovu zahvalnost svima koji su im pružili podršku u najtežim trenucima. Portal Sportnet, koji je prenio riječi hokejaševe majke, piše kako je obitelj rekla da je Matthew dugo na zaslonu mobitela držao svoju sliku u dresu Luke Modrića.