HOO o sramotnom ponašanju Torcide: 'Najoštrije osuđujemo! Odgovorno se ponašajte...'

Hajduk je u spektakularnoj utakmici srušio Ajax (2-1) u prvom kolu Konferencijske lige i došao do najveće europske pobjede u posljednjih 30-ak godina. No, nažalost, umjesto da se priča o velikoj pobjedi za hrvatski nogomet, ovaj trijumf zasjenilo je sramotno ponašanje Torcide.

Pokretanje videa... VIDEO Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Uoči utakmice, u korteu na putu do stadiona, mogli su se čuti skandalozni antisemitski i nacistički povici, a tijekom drugog poluvremena torcidaši su masovnom bakljadom prekinuli utakmicu na 12 minuta, zbog čega Hajduku prijeti žestoka kazna, pa čak i zatvaranje tribina za sljedeću domaću europsku utakmicu.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mnogi su osudili ponašanje Torcide, a sad se oglasio i Hrvatski olimpijski odbor. U priopćenju, kojeg potpisuje predsjednik Josip Varvodić, navodi se:

- Hrvatski olimpijski odbor najoštrije osuđuje svaki oblik rasne, vjerske i nacionalne netrpeljivosti, a osobito poruke mržnje zabilježene tijekom nogometne utakmice u Splitu. Sport mora biti prostor zajedništva, međusobnog poštovanja, tolerancije i uvažavanja različitosti. Antisemitizam, rasizam i svaki oblik diskriminacije u izravnoj su suprotnosti s temeljnim vrijednostima olimpijskog pokreta te nemaju mjesta ni na sportskim borilištima ni u društvu u cjelini. Hrvatski olimpijski odbor poziva sve sudionike sportskih događanja, sportske organizacije i navijače na odgovorno ponašanje, poštovanje ljudskog dostojanstva i promicanja kulture nenasilja, tolerancije i fair playa. Mržnja nije sport. Poštovanje, solidarnost i jednakost temeljne su vrijednosti sporta koje smo svi dužni čuvati i promicati.