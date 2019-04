Horvat: Drago mi je što igramo protiv Nexea, bit će napeto...

Zagreb je u subotu i u drugoj utakmici izgubio od Vardara u osmini finala lige prvaka i oprostio se za ovu sezonu od elitnog europskog natjecanja. No, za Zagrebaše odmora nema, novi izazovi su pred vratima.

U utorak u Brestu počinje Final Four SEHA lige na kojem će po prvi put igrati dvije hrvatske ekipe, PPD Zagreb i Nexe, i to odmah međusobno u polufinalu, dok drugi polufinalni par čine domaćin Meškov Brest i branitelj naslova Vardar.

- Pred nama je vrlo teška, ali zanimljiva utakmica. I mi i Nexe znamo što bi htjeli, a ja se zaista nadam te priželjkujem da odigramo rukomet koji znamo i koji smo pokazali tijekom sezone. Htio bih da svih šezdeset minuta utakmice odigramo u konstanti jer to je jedini put koji nam može donijeti ono što želimo, a to je finale. Obrana mora biti na visokoj razini, igrači se moraju rotirati od prve do zadnje sekunde i tek tada možemo računati na finale - rekao je trener Plinara Branko Tamše.

Lijepa vijest stigla je za Zagreb prije samog polufinala, a to je da je Zlatko Horvat proglašen najboljim igračem SEHA lige, što je nevjerojatna stvar. Zauzeo je i poziciju najboljeg krila, a tu su od Hrvata još i Marin Šipić na pivotu, kao i Igor Karačić na srednjem vanjskom.

- Drago mi je da je i Nexe ovdje, tim više da su to osobito ove sezone i zaslužili s obzirom na sve dosad prikazano. Sretan sam što su dva hrvatska kluba na završnom turniru, što je pokazatelj da ima dobrih stvari u hrvatskom rukometu. Naravno da je pred nama teška utakmica i pravi derbi, ali jedva čekamo da igra krene te da pokažemo što znamo - rekao je kapetan Horvat.

- Zagreb je definitivno u blagoj prednosti jer je igrao više ovakvih velikih utakmica, više Final Fourova od nas. Uz to su i najveći hrvatski klub, navikli su pobjeđivati i osvojili su bezbroj naslova prvaka. Ipak, nas veseli da smo u takvom jednom društvu. Međutim, imamo veliku želju dokazati se, imamo veliko srce i želimo pokazati da nismo slučajno ovdje i da se možemo nositi sa svim ovim ekipama - rekao je trenerski mag i trener Nexea Hrvoje Horvat.

Nexe je ove sezone igrao zaista fantastično, prvi put u povijesti su pobijedili i Zagreb i Vardar i pokazali da se nešto ozbiljno kuha u maloj dvorani u Našicama. Odlično su krenuli i u EHF kupu gdje su došli do tri pobjede i bili na korak od prolaska u četvrtfinale, ali onda su izgubili tri zaredom i izgubili sve šanse. Taj posljednji poraz protiv Hannovera ostavio je gorak okus, ali sezona još nije gotova, Nexe ima priliku ostvariti najbolji rezultat u povijesti i možda doći do postolja.

Ovo je osma sezona SEHA lige, a zanimljivo je da su do sada samo tri kluba osvajala pokal. Vardar je četiri puta osvajao, Vesprem dva puta te jednom Zagreb, 2013. godine kada ih je vodio legendarni trener Boris Dvoršek, a tada je s desne strane Plinara bombardirao Luka Stepančić, dok je MVP finala bio fantastični Jerko Matulić koji je odigrao izvanrednu utakmicu.

Utakmica između Zagreba i Nexea igra se u utorak u 17 i 30, dok domaćin Meškov i Vardar igraju od 20 sati.