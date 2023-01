Horvat objasnio bizarni intervju uz još jedan pokušaj humora: Barem će me po nečemu pamtiti

Nisam znao ni za kakvo priopćenje saveza dok ga nisam vidio u medijima. Ne zamaram se više ničime. Što bude, bit će. Odmah sam otišao u Melsungen jer nas čeka drugi dio sezone i borba za ostanak u ligi. Prvo igramo četvrtfinale kupa protiv Flensburga. Tom se utakmicom ne zamaram jer nam je puno važniji prvenstveni susret s Hannoverom u našoj dvorani.

Rekao je to izbornik rukometaša Hrvoje Horvat za Večernji list uoči povratka sa Svjetskog prvenstva.

Kad je sletio u Zagreb, nije bio raspoložen ni za kakve izjave. Na pitanje o ispadu pred kamerom RTL-a, kada je na pitanje ima li podršku Saveza odgovorio mimikom, rekao je:

Foto: RTL/Screenshot

- Barem će me po nečemu pamtiti... Ta je gesta poruka. Oni koji znaju, shvatili su. Oni koji me ne vole, koji me kritiziraju od prvog dana, oni neka razmišljaju što sam time htio.

Koordinator za muški rukomet Lino Červar i dalje šuti, njegova se odluka čeka. Horvat je bio njegov izbor i sad savez od njega želi očitovanje. I prijedlog novog izbornika. Jer samo priopćenje kako je deveto mjesto neuspjeh presudilo je Horvatu.

Najčitaniji članci