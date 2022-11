Horvat objavio širi popis za SP: 'Kaubojima' se ozlijedio i trener golmana, stigla i nova imena

Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Hrvoje Horvat objavio je u petak širi popis od 35 igrača za Svjetsko prvenstvo koje se od 11. do 29. siječnja sljedeće godine održava u Švedskoj i Poljskoj.

S tog popisa neposredno uoči okupljanja potkraj prosinca, izbornik će pozvati 20 igrača na završne pripreme. Na popisu nema nekoliko jako bitnih igrača koji su nažalost ozlijeđeni i neće ići na Svjetsko prvenstvo. To se prije svega odnosi na Davida Mandića, Halila Jaganjca i Marka Mamića.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Kako je komplicirana situacija s desnim krilima, jer je ozlijeđen Vlado Matanović, a Ivan Čupić se tek vraća, na izbornikovom popisu se nalaze dva nova imena. Riječ je o mladom Paolu Kraljeviću, članu PPD Zagreba i iskusnom Mariju Šoštariću koji igra za Pick Szeged, nekadašnjem slovenskom reprezentativcu, koji ima hrvatsku putovnicu i u perspektivi može kandidirati za mjesto na desnom krilu. Od onih koji nisu do sada bili na popisu, novi su Tomislav Severec i Karpo Sirotić. Tu su i igrači koji već imaju određeno iskustvo u reprezentaciji poput Mate Šunjića, Josipa Božića-Pavletića, Luke Šebetića, Šime Ivića, Valentina Ravnića, itd.

Zbog poteškoća s kukom, Ivan Stevanović ne može se staviti na raspolaganje reprezentaciji na tako dugačak period kao što su pripreme i nastup na Svjetskom prvenstvu pa se u stručni stožer kao trener vratara vraća Ninoslav Pavelić.

- Nažalost, imamo jako mnogo problema s ozljedama ključnih igrača. Zbog toga smo morali posegnuti za svim igračima za koje procjenjujemo da bi mogli pomoći u ovoj jako teškoj situaciji. Pozicija desnog krila nam je trenutačno jako kritična. Veseli me ipak činjenica da je Ivan Čupić igrao za PPD Zagreb nakon dužeg vremena. Nadajmo se da će igrači biti zdravi i da neće doći do novih odustajanja i ozljeda jer znate i sami da nam veliki dio igrača dolazi u posljednji trenutak iz Bundeslige koja se igra do Božića pa čak i iza toga - rekao je Horvat.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska će prije odlaska u Jonkoping gdje igra susrete prvog kruga Svjetskog prvenstva, odigrati dva prijateljska susreta s Italijom. Prvi je na rasporedu 29. prosinca u Puli, a drugi dan kasnije zatvorenog tipa u dvorani Hotela Diamant u Poreču. U siječnju će Hrvatska na Croatia kupu igrati protiv Sjeverne Makedonije i Izraela. Put u Švedsku predviđen je 11. siječnja 2023. U skupini s Hrvatskom je Egipat (13. siječnja), SAD (15.siječnja) i Marokom (17. siječnja).

Evo popisa šireg spiska 35 igrača za SP 2023. godine:

Marin Šego (FRISCH AUF GOPPINGEN), Ivan Pešić (HBC NANTES), Kristian Pilipović (ORLEN WISLA PLOCK), Dominik Kuzmanović (HC NEXE), Mate Šunjić ((US IVRY HANDBALL), Dino Slavić (PPD ZAGREB), Marin Jelinić (NEXE), Lovro Mihić (ORLEN WISLA PLOCK), Paolo Kraljević (PPD ZAGREB), Ivan Čupić (PPD ZAGREB), Filip Glavaš (KK TRIMO TREBNJE), Željko Musa (PPD ZAGREB), Marin Šipić (KRIENS-LUZERN), Marino Marić (SC DHFK LEIPZIG), Veron Načinović (MONTPELLIER HB), Leon Šušnja (ORLEN WISLA PLOCK), Nikola Grahovac (PPD ZAGREB), Domagoj Duvnjak (THW KIEL), Luka Cindrić (BARCA), Igor Karačić (LOMZA VIVE KIELCE), Tin Lučin (ORLEN WISLA PLOCK), Zvonimir Srna (PD ZAGREB), Josip Šarac (FRISCH AUF GOPPINGEN), Jakov Gojun (PPD ZAGREB), Ivan Martinović (MT MELSUNGEN), Luka Lovre Klarica (PPD ZAGREB), Mateo Maraš (GRUNDFOS TATABANYA KC), Šime Ivić (SC DHFK LEIPZIG), Luka Šebetić (GWD MINDEN), Josip Božić Pavletić (TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL), Valentino Ravnić (DOBROGEA SUD CONSTANTA), Davor Ćavar (PPD ZAGREB), Tomislav Severec (NEXE), Mario Šoštarić (SC PICK SZEGED), Karpo Sirotić (PPD ZAGREB).

