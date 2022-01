Da ne bude baš odmah na jutro Nove godine, okupili su se "tek" iza podneva. Nakon standardnog epidemiološkog protokola hrvatski rukometaši kreću za Osijek koji će biti baza do odlaska na Europsko prvenstvo u Szeged.

Stigli su svi, prema planu, konačno i "nijemci" koje nismo imali protiv Slovenije, a koja nije bila ni pravo mjerilo u takvom sastavu. Opet, da je ugodno izgubiti sedam razlike, nije

- Dobro je da su se sad pokazale naše mane. Velike ekipe kažnjavanju bilo kakav pad koncentracije, a kad dođu prave bitke, nadam se da će toga biti što manje - počeo je izbornik Hrvoje Horvat na okupljanju u Zagrebu.

- Međutim, nema nervoze, svjesni smo gdje smo pogriješili i što može biti bolje. Imamo na čemu raditi, moramo napraviti jednu malu obitelj ovdje, a što će se najbolje vidjeti na obrani jesmo li uspjeli.

Horvat slaže novu obranu, u kojoj više nema Muse kao prvog čovjeka. Imamo čak šest debitanata i među pričuvama neke koje smo očekivali da ostanu u prvom planu, poput Marića, Šege, Karačića...

- Taj je popis isključivo moj izbor i smjer u kojem vidim reprezentaciju. Stojim iza svakog igrača, to je homogeni skup s kojim sam spreman u svaku bitku. Dečki će dati sve od sebe i najbitnije je da se svaki spreman podrediti. Svjestan sam da je sada prvi mjesec i da ljudi svašta pričaju i komentiraju, ali to nam i treba jer to znači da nas prate. Puno je zabrinutosti, da, ali bitno je da mi idemo smjerom s kojeg ne damo skrenuti i da do 13. siječnja popravimo sve. Jednim okom gledamo i prema protivnicima, ali to su tehničko-taktički detalji. Sada se fokusiramo na sebe jer ima dosta stvari koje trebamo popraviti.

Kapetan Domagoj Duvnjak sve je u Celju gledao na televiziji?

- Dečki su odigrali solidno 45 minuta, na kraju se, nažalost, raspali. Sve je to normalno u prijateljskim utakmicama, bitno da se nitko nije ozlijedio - kaže naš Dule.

Sada ste u novijem okruženju?

- Istina, dosta je novih igrača, devet igrača nema od zadnjeg turnira u Montpellieru. Izbornik je tako odlučio, ali i na zadnjem Euru imali smo dosta debitanata. Imamo iskustvo i mladost i nadam se da će se to spojiti u dobru cjelinu.

Može li već do Croatia Cupa (6. - 8. siječnja)?

- Mislim da će nam te dvije utakmice protiv BiH i Rusije biti dovoljne, ali najvažnije će biti ono što ćemo napraviti na treningu. Imamo deset dana do polaska u Szeged, mislim da će biti dovoljno budemo li dobro radili. Najviše moramo na obrani koja nam je forte i nadam se da će biti i ovo prvenstvo.

Otvaramo s Francuzima...

- Svaka grupa ima težinu na Euru, a naša je baš izazovna. Otvaranje s olimpijskim prvacima, čitam sada da im je otpao i Luka Karabatić, korona im je ušla u ekipu. Mislim da ni njima nije idealno da otvaraju protiv nas. Onda slijedi Srbija koja je u odličnoj formi, dobila je novog trenera Španjolca, lijepo izgledaju. O Ukrajini ne znamo puno, ali saznat ćemo gledajući prve dvije utakmice.

Hoćete li imati energije za još jedno prvenstvo?

- Igrao sam zadnju utakmicu s Kielom 26. prosinca i jako sam dobro iskoristio ovih pet dana. Bit će snage i energije. Nadam se da ćemo imati podršku navijača jer vidjeli smo što se dogodilo u Egiptu kada je nije bilo i da se taj neuspjeh neće ponoviti. Szeged nije daleko, a nadamo se barem Budimpešti i drugom krugu, a onda ćemo vidjeti.

Popis za Euro 2022.:

Pričuvni igrači (dolaze u slučaju naknadnog poziva):