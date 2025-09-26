Obavijesti

Hoxhin preporod je Kovačevićev diplomski rad: Jakir ga doveo u Dinamo, ali on mu prvi vjeruje

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Albanski nogometaš je nakon 624 dana u Dinamu prvi put spojio dvije utakmice po 90 minuta, briljirao protiv Hajduka i Fenerbahčea. A na početku priprema bio je tek u trećem planu...

Arber Hoxha danas je najzanimljivija priča Dinama. Albanski nogometaš zabio je protiv Hajduka, asistirao protiv Fenerbahčea te u samo četiri dana odigrao uvjerljivo najboljih 180 minuta otkad je stigao u Dinamo. A došao je prije 624 dana. Hoxha je oduševio protiv Fenerbahčea, svojim je driblinzima i okomitim prodorima "uništavao" Caglara Söyüncüa, Nelsona Semeda i Milana Škriniara, dečke koji su u karijeri igrali za Barcelonu, Inter, PSG, Atletico Madrid...

