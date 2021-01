Evo, nas 20-ak je iz Dubrave krenulo dan poslije potresa prema tom području. Prvo smo išli preko Pokupskoga, a onda smo pola dana proveli u Brestu kraj Petrinje. I tamo smo domah sanirali velik dio štete.

Počinje nam tako priču Antun Bošnjaković (36). I dok mnogi volonteri, a među njima i sportaši iz svih krajeva Lijepe Naše, već danima na sve načine pomažu područjima stradalima u snažnom potresu, među onima koji su svakodnevno na terenu nalazi se i hrvatski paraolimpijac Toni. On je 2014. godine pao pod vlak i pritom ostao bez obje potkoljenice. No to ga nije spriječilo da se penje po krovovima i pomaže ljudima u nevolji.

POGLEDAJTE VIDEO: Toni Bošnjaković - Moja priča

'Idem opet krajem tjedna'

- Dva dana kasnije, znači na Novu godinu, donekle smo završili obnovu Bresta, osposobili zgradu mjesne zajednice, koja je sad sabirni centar i koja danas može primiti 50-ak ljudi na spavanje - kaže nam Toni Bošnjaković pa dodaje:

- Ljudi su po cijele dane na terenu, a tu će biti redovito sljedećih tjedan-dva. Iskreno, već sam prošao mnogo toga na ovom području, ali nigdje nisam vidio ni Civilnu zaštitu, ni vojsku, ni policiju. Vojsku sam samo uočio dvaput u kamionima, a policija ovdje samo regulira promet. Toni je nastavio...

- Evo, postoje i tzv. pljačkaši, koji ovdje pljačkaju jadne ljude i kradu humanitarnu pomoć. Njima bi se valjda trebala baviti policija, ali koliko čujemo, ona ih se boji!? I zato se ljudi okupljaju pa sami kreću u potragu za tim kradljivcima humanitarne pomoći. No na terenu su stalno vatrogasci i pripadnici HGSS-a iz cijele Hrvatske, a vojske i policije nisam vidio na terenu, a prošao sam mnogo toga.

A hoćete li i vi opet u ta, potresom stradala, područja?

- Sad me čeka radni tjedan, radim od ponedjeljka do četvrtka (grafički je dizajner, op. a.), no čim to prođe, odmah se vraćam tamo. No i ovih će dana iz Dubrave svakodnevno ljudi ići tamo, pomagati ljudima na tim područjima. Jedan dio posla je odrađen, glavno je da ljudima kiša ne pada u kuće, a trebat će mjeseci da se sve ovo opet sanira. Stvarno, tu sam vidio strašne scene, vjerujem da će svi ti ljudi što prije početi normalno živjeti - završio je Bošnjaković.

Ganja atletsku normu

Popularni Toni već je nastupio na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pyeongchangu 2018. godine kao skijaš trkač, sad se nada nastupu na ljetnom POI-ju u Tokiju ove godine, kao atletičar. A ovih dana slobodno vrijeme provodi u Petrinji i okolici, gdje s prijateljima pomaže u obnovi razrušenih kuća u Pokupskom, Brestu i drugim stradalim područjima.