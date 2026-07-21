Šimunu Hrgoviću u posljednji trenutak propao veliki transfer

Šimun Hrgović (22) ovoga je ljeta bio vrlo blizu odlaska iz Hajduka u nizozemski Twente, no transfer je propao u završnoj fazi pregovora. Nizozemski klub tražio je rješenje za poziciju lijevog beka nakon odlazaka Matsa Rotsa i Basa Kuipersa, a Hajdukov nogometaš bio je među glavnim kandidatima.

Prema pisanju portala Twente Insite, pregovori su početkom lipnja bili pred završetkom, ali klubovi na kraju nisu postigli konačan dogovor. Detalje je na navijačkom forumu fctwente.net otkrio insajder poznat pod nadimkom Tys.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Početkom lipnja mislili smo da smo vrlo blizu dovođenja hrvatskog lijevog beka Šimuna Hrgovića iz Hajduka, no posao je doslovno u posljednji trenutak propao", napisao je.

Na pitanje zašto transfer nije realiziran, kratko je odgovorio:

"Zbog dodatnih zahtjeva Hajduka."

Nije pojasnio što je splitski klub dodatno tražio. Nizozemski mediji pretpostavljaju da je mogla biti riječ o većoj odšteti, postotku od buduće prodaje ili drukčijoj strukturi transfera, ali te informacije nisu potvrđene. Twente se nakon propalih pregovora okrenuo drugim rješenjima te je doveo Askea Adelgaarda i Krzysztofa Kurowskog. Hrgović je ostao na Poljudu, a u nizozemskom klubu već igra hrvatski ofenzivac Marko Pjaca.

Hrgović je prošao omladinske škole Cibalije i Hajduka, a za splitsku je momčad dosad odigrao 77 utakmica i dodao 11 asistencija. Za hrvatsku U-21 reprezentaciju nastupio je 16 puta, dok mu Transfermarkt vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura. Twente je prošlu sezonu završio na četvrtome mjestu nizozemske Eredivisie.