Hrgović na vaganju u dresu 'vatrenih': Želim postati prvak

<p>Još samo jedan dan ostao je do nove borbe <strong>Filipa Hrgovića</strong> u profesionalnoj karijeri. Hrvatski boksač i njegov protivnik <strong>Rydell Booker </strong>odradili su vaganje uoči meča na Floridi koji je na rasporedu u noći na nedjelju. </p><p>Prilikom svakog vaganja, Hrga ima ritual u kojem se pojavila s nečim posebnim. Tako je znao dolaziti na pozornicu sa šeširom na glavi, a jednom je obukao hokejaški dres. Ovaj put se odlučio na domoljublje. Hrgović je na pozornicu izašao u drugoj garnituri hrvatske nogometne reprezentacije, a na leđima je pisalo El Animal. Vaga je Hrgoviću stala na točno 110 kilograma, što znači u meč ulazi lakši za dva i pol kilograma u odnosu na dvoboj protiv Grka Kartozije. Izgledao je mirno, fokusirano te fizički izvanredno. I ovaj put je imao kamp u Miamiju gdje je žestoko radio pod budnim okom kubanskog trenera Pedra Diaza, a sutra će nam pokazati što je pripremio.</p><p>Amerikanac je pak bio dvije i pol kile teži.</p><p>- Nisam došao ovdje biti Bookerov prijatelj, namjeravam ga završiti. Vidjet ćete sjajnu izvedbu sutra prije nokauta jer ga trebam nadboksati. Neću ga samo nokautirati, pokazat ću svoju boksačku vještinu - rekao je Filip koji je opet bio samouvjeren u sebe.</p><p>Bit će mu ovo 13. meč u profesionalnoj karijeri, a nasuprot njega će stajati možda i najozbiljniji protivnik, iako se tako ne bi reklo na prvu. Booker je tek 146. na ljestvici i ima 39 godina, ima u karijeri 26 pobjeda, a jako dobro pozna Hrgovića jer je sparirao s njim nekoliko puta.</p><p>- Svi pričaju svašta dok ne uđu u ring. Znam da se dolazim boriti i znam Filipa. Bio sam mu glavni sparing partner jednom prigodom u Miamiju. Da budem iskren, u Miami sam otišao više kako bih tulumario, ali ovo sada je posao i definitivno sam u formi. Kad smo sparirali, obojica smo imali svojih trenutaka. Znam što mogu očekivati - rekao je Booker.</p><p>Amerikanac je već pokazao koliko je opasan. S Kubratom Pulevom izdržao je 12 rundi i izgubio tek nakon odluke sudaca, ali to je bilo 2019. godine i teško je procijeniti u kakvoj je sada formi. No to Hrgu ne zanima. Booker mu je samo jedan u nizu do glavnog cilja. A to je vrh.</p><p>- Želim doći na vrh i postati prvak, ali nitko ne zna kojim ću putem ići. Na mojim je promotorima da me upare s najboljima, a ja sam spreman za bilo koga tko mi dođe.</p><p>Hrvatski boksač u svome vlasništvu već ima WBC International titulu koju je osvojio u Zagrebu, a u vitrine bi uskoro mogao pospremiti i IBF International pojas.</p>