Filip Hrgović (29, 13-0) se u subotu po prvi put bori u boksačkoj meki. Hrvatski boksač će u Las Vegasu 14. pobjedu u karijeri tražiti protiv Amerikanca Scotta Alexandera.

Riječ je o 32-godišnjem boksaču koji ima 16 pobjeda, dva remija i četiri poraza, no na ljestvici se nalazi tek na 178. poziciji. Borio se većinom protiv nižerangiranih boksača i prema svemu sudeći, Hrvat će opet biti veliki favorit.

Hrgović je ovih dana u Hrvatskoj radio na najavi tog meča, a u intervjuu za Sport nedjeljom je žestoko prozvao hrvatskog boksača Marka Miluna. Marko je i dalje u amaterskom boksu, a član je kluba Leonarda Pijetraja.

- Marko je, čini mi se, odličan dečko privatno, ali iskreno mislim da bi se on trebao prestati baviti boksom. Već je puno puta bio na podu, u amaterskom boksu 7-8 puta, i to nije dobro za zdravlje. I zato bi mu ljudi koji ga vode trebali savjetovati da se ostavi boksa. Jer ako se odluči za profesionalni boks, ondje su veći udarači, drugačiji je to stil boksa u kojem bi mogao trajno naštetiti svojem zdravlju.

Naravno, bilo je spomena i o Alenu Babiću (30, 9-0). On i Filip Hrgović nekada su bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babićev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga. S tim prepucavanjima je nastavio Babić koji je nekoliko puta izazvao Hrgovića na meč. Ne podnose se međusobno. A brončani iz Rija je rekao što misli o njemu.

- U boksačkom smislu on za mene nije nikakav izazov. Znate i sami koga sam sve pobijedio u amaterskom boksu. S Alenom sam ja trenirao, zajedno odrastao u istoj dvorani i znam ga dobro. Na koje god važno međunarodno natjecanje je izašao on nije uspio proći, od nekih jačih turnira, Svjetske lige pa do olimpijskih kvalifikacija, i to u nižoj kategoriji. Jednostavno je boksački limitiran - rekao je Hrgović.

Babić je postao sve popularniji, ne samo u hrvatskoj javnosti već i u britanskoj, a mnogi zazivaju njihov međusobni meč. Hrgović se tomu protivi.

Došlo je ovo neko vrijeme društvenih mreža i podcasta gdje danas svaka zgodnija djevojka, koja malo pokaže svoje atribute, postane popularna. On je tu zbog toga što glumi klauna, namrštio se, obrijao glavu i proziva me i priča gluposti. Eto tako je on stekao popularnost i on je zapravo influencer. On svoju popularnost gradi na tome što proziva mene. On je balon od sapunice koji će se kad tad rasplinuti. Dobio je svojih pet minuta slave, no nema kvalitetu da se ta priča nastavi.