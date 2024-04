Hrgović: Pobijedit ću Duboisa, a onda ću razbiti Joshuu. Baš kao Hrvatska Engleze na Wembleyju

Poraz u ovom meču bi me razorio. Jer već godinama tražim ovakav meč. Napokon sam dobio priliku i izgubim li ovaj meč, umirovit ću se, rekao je Filip Hrgović nakon što je dobio priliku života.

Najboljeg hrvatskog boksača 1. lipnja čeka ono zbog čega svakodnevno krvavo radi i trenira, ali i zbog čega se počeo baviti ovim sportom. U Rijadu će se boriti protiv Daniela Duboisa i tako pokušati učvrstiti poziciju u boksačkom vrhu. Hrga ima status obaveznog izazivača za IBF-ovu titulu, a ako Tyson Fury i Oleksandr Usik, tko god pobijedi u velikom meču 18. svibnja, aktiviraju klauzulu o revanšu, boksačka organizacija mogla bi im oduzeti IBF pojas pa bi se Hrgović i Dubois borili za njega u Rijadu. Samim time ovaj meč dobiva sasvim drugu dimenziju i pažnju javnosti.

Takvo što vrlo je izvjesno, a naš boksač u meč karijere ulazi spremniji nego ikad, pun samopouzdanja i vjere da može do najveće pobjede u karijeri. Najavio je mirovinu ako ne pobijedi Duboisa, a što kaže francuski boksač?

- Ako se nakon tog poraza želi umiroviti, neka se umirovi. Ja ću ga ispratiti u mirovinu. Napravio sam posao protiv Big Babyja Millera, a sada isti posao moram napraviti s Hrgovićem. Na papiru je to teža borba nego protiv Millera, ali ja meč mogu učiniti još lakšim samo ako sam u formi. Moram biti pravi u toj borbi - rekao je Dubois.

Njih dvojica su prije nekoliko godina sparirali na treninzima. Hrgović se pohvalio kako je istukao Francuza.

- Radili smo tvrdi sparing, a Hrgović je bio vrlo čvrst. No to je bio sparing, to sada nije važno. Ja sam spreman za borbu - kazao je 26-godišnji Francuz koji ima 20 pobjeda i dva poraza, od Oleksandra Usika i Joea Joycea. Naš boksač još ne zna za poraz u 17 mečeva.

Pobjednik ovog meča već ima određenog protivnika za budućnost. To bi trebao biti Anthony Joshua i to na Wembleyju. Hrga već mjesecima zaziva borbu s bivšim svjetskim prvakom, a sada ima priliku i osigurati je.

- To mi je velika motivacija. Čuo sam da je to u planu tako da će pobjednik naše borbe biti u odličnoj situaciji i vjerojatno se boriti protiv Joshue na Wembleyju u rujnu. To ću biti ja, to je sudbina. Dubois je već imao svoju priliku, borio se za titulu i izgubio, a sada dolazi moje vrijeme. Pobijedit ću ga, a onda dolazim na Wembley pobijediti i Joshuu. Kao što je, ako se sjećaš, hrvatska nogometna reprezentacija došla ovdje i razbila vas. I tada i u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Tako ću i ja razbiti Joshuu i postati legenda - rekao je Hrga za Stomping Ground.