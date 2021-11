Filip Hrgović (29) se u rujnu pobjedom nad Crnogorcem Markom Radonjićem vratio u ring nakon godinu dana izbivanja. Mnoga boksačka imena iz samog vrha su ga odbila pa je do 13. pobjede u profesionalnoj karijeri došao protiv 231. na ljestvici.

Mnogi su ga prozivali zbog borbe s boksačem koji je debelo izvan njegovog ranga, no Hrga je tvrdio da nitko drugi nije htio prihvatiti borbu. Najavio je kako bi se do kraja godine mogao boriti s boksačem iz gornjeg dijela ljestvice, njegovi promotori dogovarali su borbu s Martinom Bakoleom (28, 17-1), no i to je na kraju propalo.

Ipak, najboljeg hrvatskog teškaša ćemo još jednom gledati u ringu ove godine, a protivnik će mu biti Amerikanac Scott Alexander. Riječ je o 32-godišnjem boksaču koji ima 16 pobjeda, dva remija i četiri poraza, no na ljestvici se nalazi tek na 178. poziciji. Borio se većinom protiv nižerangiranih boksača i prema svemu sudeći, Hrvat će opet biti veliki favorit.

Borba će se održati na priredbi u Las Vegasu koja je zakazana za 4. prosinac, a glavna borba večeri bit će između Devina Haneyyja i Josepha Diaza za WBC-ov naslov svjetskoj prvaka u lakoj kategoriji. Priredbu organizira Matchroom Boxing čiji je vlasnik Eddie Hearn.

- Jedva čekam da se vratim u ring i da se borim na velikoj priredbi u Las Vegasu. Oduvijek sam priželjkivao nastup u Vegasu, gradu u kojem su nastupali mnogi veliki teškaški šampioni. Moj novi protivnik je čvrst borac, no ja sam žestoko trenirao i bit ću spreman pružiti navijačima još jednu sjajnu izvedbu - kazao je Hrgović, piše Večernji list.

Hrgović je priželjkivao borbu protiv boksača iz samog vrha. Pobjeda bi mu donijela uspon na ljestvici, mečeve protiv elitnih boraca i možda jednog dana priliku da se bori za naslov. No, opet će morati na borca koji je izvan njegovog ranga. Još na ljeto trebao se boriti protiv Amerikanca Michaela Huntera za poziciju obaveznog izazivača po IBF-u, a pobjednik meča borio bi se za pojas koji je Oleksandr Usik nedavno preuzeo od Anthonyja Joshue. Hunter se odjednom prestao javljati i odustao je od borbe. Nedavno su Hrgovićevi predstavnici dogovarali meč protiv Martina Bakolea, 20. na ljestvici, ali i to je propalo.

Hrvatskom boksaču bit će ovo treći meč na američkom tlu, a ukupno prvi u Las Vegasu i spektakularnoj MGM Grand Garden Areni gdje će imati priliku svoje boksačke vještine pokazati američkom svijetu.