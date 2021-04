Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza na današnjoj sjednici izglasao je odgodu hrvatskog prvenstva do 26. svibnja, a jedini od 11 članova upravnog odbora koji se usprotivio ovoj odluci je predsjednik uprave Nexea Josip Ergović.

Prvenstvo će se morati završiti do 27. lipnja, što znači da će klubovi morati odraditi 12 do 13 utakmica u samo 32 dana. Čeka ih ludi ritam. Ova odluka ide na korist zagrebaša čiju je svlačionicu poharao korona virus, pa su morali predati osminu finala jer su imali samo petoricu zdravih igrača, ali SEHA liga morat će se nastaviti pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se tu snaći zagrebaši.

HRS je obećao da će do nastavka prvenstva cijepiti sve igrače, trenere i sudionike utakmica.

Iz našičkog kluba tražili su nastavak i odigravanje Paket 24 Premijer hrvatske rukometne lige do 30. lipnja koja se igrala kada je i broj zaraženih bio puno veći.

Nakon što su čelnici Zagrebačkog rukometnog saveza na inicijativu PPD Zagreba pokrenuli, prema HRS-u, zahtjev za obustavom natjecanja Paket 24 Premier lige, zagrebaši su poručili da navedeno nisu tražili.

- Mišljenje RK PPD Zagreb po pitanju završetka Paket24 Premijer lige je potpuno jasno, smatramo da se liga treba i mora završiti u dvoranama naših klubova, i to u roku do 30. lipnja koji je optimalan rok da osiguramo minimum neophodnih uvjeta i regularnost prvenstva, a koji je i krajnji rok po EHF-u - napisali su u priopćenju RK PPD Zagreb u čije redove se uvukao korona virus.

Naime, stvar je u tome da radišni i ambiciozni klub iz Našica već godina ozbiljno ulaže u rukomet, i sada kada su nadomak naslovu prvaka, jasno je da im se ideja o prekidu natjecanja nije svidjela.

- RK Nexe apelira da novi prvak Hrvatske ne bude odlučen za zelenim stolom već u rukometnim dvoranama. RK NEXE apelira da se ne igramo epidemiologa i liječnika već da se držimo odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 31. ožujka 2021. prema kojoj su dozvoljene sve utakmice i treninzi našeg sportskog ranga - rekli su iz našičkog kluba.

Nexe je ove sezone odličan i kao takav je ozbiljna prijetnja novom naslovu prvaka PPD Zagreba, stoga donesena odluka i nije previše iznenađujuća.

Uz Nexe je stalo i drugih pet klubova, kao što je primjerice RK Poreč, a cijelu situaciju nedavno je prokomentirao Ergović:

- Evo, meni je predsjednik jednog našeg kluba rekao kako je eksplicitno "za" nastavak sezone, ali ga je strah to javno reći. Zašto? Čovjek sam kaže 'ako im ne dam podršku, bojim se suđenja'. Ali, ako ćemo svi skupa na to pasti, onda nam nema pomoći. I onda neka nam rukomet i je tu gdje jest, a svi vidimo da nam on ne ide u dobrom smjeru. I tako neće na kraju ni reprezentacija napredovati. Mi se trudimo, ulažemo novac, imamo i uspjeha... Ovo nema smisla.