HRS se konačno oglasio o Luki Cindriću. Izašle fotke s terapija, on se javio: 'Nema predaje'

Poraz od Egipta (28-24) pokazao je da se teško možemo nositi s najjačima bez Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića. A postoji li uopće mogućnost da se oni vrate do kraja prvenstva? Tu informaciju svi unutar reprezentacije skrivaju kao zmija noge, kao i gdje se uopće nalaze njih dvojica. Sinoć nisu bili u zagrebačkoj Areni.

- Žao mi je što nemam nikakve novosti o ozlijeđenim igračima, trenutno nisu u treningu. Nadam se da ćemo uskoro imati više informacija - rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

Duvnjak se ozlijedio na početku utakmice protiv Argentine i dijagnosticirana mu je ruptura lisnog mišića lijeve noge. Odmah je podvrgnut terapijama i oporavku, ali nitko iz reprezentacije nije decidirano odgovorio je li otpao sa Svjetskog prvenstva ili postoji šansa, barem minimalna, da zaigra do kraja turnira.

Ista situacija je i s Lukom Cindrićem koji se također ozlijedio na utakmici protiv Argentine, ali njegov izostanak objavljen je tek na dan utakmice s Egiptom. Čak su se i pojavili navodi da je otpao zbog sukoba s izbornikom, ali to je sam Islanđanin demantirao. Informacije o ozljedi izlazile su na kapaljku, iz reprezentacije nisu se oglašavali i to direktno iskomunicirali sa zainteresiranom javnosti, a onda je Sigurdsson dan nakon Egipta otkrio:

- Cindrić ima novu dijagnozu i ne izgleda dobro. Naravno, nadamo se da će se netko vratiti, nismo odustali od njih, no ne želim da svi samo iščekujemo što će biti, to ne želim - kazao je on, ali nije otkrio dijagnozu.

Cijela situacija polako je poprimila misterioznu crticu, a sada se odlučio oglasiti HRS na društvenim mrežama. Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić i David Mandić su s reprezentacijom u Karlovcu i trenutno su na intenzivnim terapijama kako bi se vratili na parket i pomogli Hrvatskoj u nastavku turnira.





- Podsjećamo, trojica naših igrača imaju različite ozljede i u ovom trenutku je nezahvalno govoriti o tijeku oporavka. Kako bi svi imali točnu informaciju, Luka Cindrić je dobio udarac u kvadriceps na utakmici Hrvatske i Argentine te mu je puknuo mišić, ali svim srcem želi igrati za Hrvatsku te ulaže iznimne napore kako bi što prije pomogao svojoj ekipi u nastavku natjecanja - objavio je HRS.

Objavili su i fotografiju Luke Cindrića koji liječi spomenutu ozljedu i nada se povratku na parket. Uskoro se i oglasio on sam i podijelio objavu.

- Nema predaje.

Dakle, Cindrić definitivno još nije otpao s prvenstva i postoji šansa da zaigra. Konačno smo i to doznali. Podsjetimo, Hrvatska će u drugi krug prenijeti dva boda, a u nastavku turnira čekaju nas dvoboji protiv Zelenortskih Otoka ili Kube, Slovenije i Islanda. Jasno je kako više nemamo pravo na kiks i da za prolazak u četvrtfinale moramo pobijediti sve tri utakmice. Povratak barem jednog od trojice ozlijeđenih bilo bi veliko pojačanje za našu reprezentaciju i bitno bi nam olakšao posao...