Hrvat će voditi West Ham? Bilić je glavni kandidat, a konkurent mu je i bivši trener Dinama!

West Ham United proživljava jednu od najtežih sezona u novijoj povijesti. Težak poraz od Wolverhamptona 3-0 samo je produbio krizu, a pozicija menadžera Nuna Espírita Santa postala je neodrživa. "Čekićari" su bez pobjede već devet utakmica, čvrsto držeći 18. mjesto na ljestvici Premier lige koje na kraju sezone vodi u niži rang. Uprava kluba s vlasnikom Davidom Sullivanom na čelu grozničavo traži rješenje, a prema informacijama koje stižu s Otoka, na popisu potencijalnih nasljednika našla su se i dva poznata hrvatska imena, Sergej Jakirović i Slaven Bilić.

Nuno pred otkazom, "Čekićari" u zoni ispadanja

Portugalski stručnjak Nuno Espírito Santo preuzeo je klupu krajem rujna nakon što je otkaz dobio Graham Potter, no umjesto očekivanog pozitivnog šoka, uslijedio je još dublji pad. U 13 utakmica pod njegovim vodstvom, momčad je zabilježila samo dvije pobjede, a posljednji trijumf ostvarila je početkom studenog. Navijači su sve glasniji u prosvjedima protiv uprave i trenera, a strpljenja je, čini se, ponestalo i u klupskim uredima. Ostanak u elitnom razredu engleskog nogometa je apsolutni prioritet, a za takvu misiju potreban je čovjek koji može probuditi uspavanu momčad.

Foto: David Klein/REUTERS

Jakirović kao iznenađenje, Bilić kao siguran izbor

Dok londonski klub važe opcije, engleski mediji istaknuli su dva potpuno različita profila hrvatskih trenera kao moguće spasitelje. Jedan je trenutačni hit Championshipa, a drugi je klupska legenda i miljenik navijača.

Prema pisanju engleskog tabloida The Sun, ali i specijaliziranog portala Football Insider, ime Sergeja Jakirovića pojavilo se kao svojevrsno iznenađenje na listi želja West Hama. Njegov rad u Hull Cityju nije prošao nezapaženo. Bivši trener Dinama i Zrinjskog radi fantastičan posao u svojoj debitantskoj sezoni u Championshipu. Momčad kojoj su predviđali borbu za ostanak doveo je do visokog petog mjesta nakon 25 kola, a njegove taktičke zamisli i stil igre pobrali su pohvale diljem Engleske. Legendarni menadžer Neil Warnock nedavno ga je proglasio najboljim trenerom lige, što dovoljno govori o reputaciji koju je Jakirović u kratkom roku izgradio. Njegova sposobnost da s ograničenim resursima postiže rezultate iznad svih očekivanja čini ga intrigantnim kandidatom za klub poput West Hama, kojem je potreban novi zamah.

Foto: Instagram

Povratak miljenika navijača?

S druge strane, Slaven Bilić je ime koje se gotovo tradicionalno veže uz West Ham svaki put kad se otvori trenerska pozicija. Bivši hrvatski izbornik ostavio je dubok trag u istočnom Londonu, prvo kao igrač, a zatim i kao menadžer od 2015. do 2017. godine. Njegova prva sezona na klupi, ujedno i posljednja na legendarnom Boleyn Groundu, pamti se kao jedna od najuspješnijih u klupskoj povijesti. West Ham je tada završio sedmi, osigurao kvalifikacije za Europsku ligu, a Bilićeva momčad rušila je velikane poput Arsenala, Liverpoola na Anfieldu i Manchester Cityja.

Engleski insajderi, poput novinara Alexa Crooka s talkSPORT-a, tvrde da je Bilić spreman odmah preuzeti momčad i da bi pristao na ugovor do kraja sezone kako bi pokušao osigurati ostanak.

​- Slaven Bilić, bivši menadžer West Hama, i dalje je dostupan i vjerojatno bi prihvatio posao do kraja sezone - rekao je Crook.

Foto: GLYN KIRK/PRESS ASSOCIATION

Bilić je bio ozbiljan kandidat za klupu i prije imenovanja Nuna, a i sam je priznao da je bio "blizu" povratka. Navodno ima i plan prema kojem bi u svoj stožer uključio klupske legende poput Jamesa Collinsa te usko surađivao sa sportskim direktorom Markom Nobleom kako bi vratio pobjednički mentalitet u svlačionicu. Navijači ga obožavaju i njegov povratak bio bi emotivan potez koji bi zasigurno ujedinio tribine.

Uprava West Hama nalazi se pred teškom odlukom. Mogu se odlučiti za Jakirovića, trenera na uzlaznoj putanji koji donosi svježe ideje, ili za Bilića, provjereno ime koje poznaje klub "u dušu" i ima bezrezervnu podršku navijača. Uz hrvatski dvojac, spominju se još i Michael Carrick, Garry O'Neal i Frank Lampard, no čini se da bi rješenje za probleme "Čekićara" moglo ležati upravo u hrvatskoj trenerskoj struci.