Puno sam popravio psihološku pripremu za utakmicu, ozbiljnost prema svemu. Dosta su mi suigrači znali ukazivati i na to, ali bio sam mlad pa sam možda krivio svašta, ali to je dio sazrijevanja, rekao nam je Dolček
NAJBOLJI STRIJELAC LIGE PLUS+
Hrvat Dolček u Škotskoj Golček: 'Bio sam nonšalantan kod kuće, a sad sam se predao nogometu'
Čitanje članka: 4 min
Pet prvenstvenih utakmica, pet golova i asistencija. Ivan Dolček (25) trenutačno je najbolji strijelac škotskog Premiershipa u dresu Dundee Uniteda! Nogometaš iz Podravskih Sesveta na posudbi je na Otoku i briljira.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku