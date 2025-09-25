Obavijesti

Hrvat Dolček u Škotskoj Golček: 'Bio sam nonšalantan kod kuće, a sad sam se predao nogometu'

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Profimedia

Puno sam popravio psihološku pripremu za utakmicu, ozbiljnost prema svemu. Dosta su mi suigrači znali ukazivati i na to, ali bio sam mlad pa sam možda krivio svašta, ali to je dio sazrijevanja, rekao nam je Dolček

Pet prvenstvenih utakmica, pet golova i asistencija. Ivan Dolček (25) trenutačno je najbolji strijelac škotskog Premiershipa u dresu Dundee Uniteda! Nogometaš iz Podravskih Sesveta na posudbi je na Otoku i briljira.

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo opet briljira u Europi: Beljo i Hoxha uništili su Turke, Fenerbahče je postao mušterija!
DINAMO - FENERBAHČE 3-1 Mario Kovačević večeras je upisao najveću pobjedu karijere, njegova momčad je u četiri dana svladala Hajduk i Fenerbahče, pokazala kako je Boban napravio sjajan posao

