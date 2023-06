Hrvat iz Rotterdama: Nizozemci su u šoku kakvu smo atmosferu napravili! Ovo još nisam doživio

Rodio sam se ovdje u Nizozemskoj, a od malih nogu sam subotom išao u hrvatsku školu. Prvo bi učili jezik, a tek onda išao igrati nogomet, priča nam na tečnom hrvatskom Danijel Ribarić (38).

Riječ je o čovjeku kojeg u Rotterdamu mnogi znaju, Hrvatu porijeklom iz Hrvatske Dubice. Danijel Ribarić je poznato ime u hrvatskoj zajednici u Rotterdamu, jedan od predvodnika grupe Viva Croatia koja okuplja praktički sve Hrvate u Nizozemskoj.

- Teško mi je procijeniti, ali u Rotterdamu ima između pet i deset tisuća Hrvata. U cijeloj Nizozemskoj nas ima 15-ak tisuća, tako da smo na polufinalnoj utakmici skoro duplirali broj Hrvata u Nizozesmkoj. Utakmica? Ma to je bila ludnica. Bio sam i finalu Svjetskog prvenstva u Moskvi, ali ovo je nešto nedoživljeno - priča nam Danijel Ribarić, pa nastavlja:

- Evo, i moji prijatelji Nizozemci su i dalje u šoku. Svi su oduševljeni kakvu su atmosferu napravili Hrvati, oni koji su utakmicu gledali na televiziji kažu kako se poslije nisu mogle dobro ni čuti izjave Van Dijka, samo se čulo navijanje Hrvata. Baš spektakl.

'Svi smo veliki navijači Feyenoorda'

Čime se vi bavite?

- Imam svoju firmu, Rotterdam je jako poznat grad u po freestyle nogometu (Panna Knock Out), pa se bavim time. Svi smo kao klinci igrali nogomet, željeli postati profesionalci, ali nije to bio lagan put. I kad god bi došao doma u Zaprešić ili Hrvatsku Dubicu, igrali bi nogomet na ulici. Znate kako je to bilo kod nas, ako izgubiš, čekaš dva sata da opet dođeš na red, haha.

Hrvati u Rotterdamu jako su povezani i s Feyenoordom...

- Ma joj, ide se na sve utakmice, to je baš jaka poveznica. Evo ja sam do prije dvije godine bio na svakoj utakmici, ali sam dobio treću kćer pa sam morao malo smanjiti tempo, haha. Moj kum Goran Mišković je još žešći navijač od mene, on stalno ide i na inozemna gostovanja, ja nisam toliko mogao jer sam vikendom igrao nogomet u jednom amaterskom klubu.

Foto: privatna arhiva

Žalite li što u Feyenoordu danas nema Hrvata?

- Kako nema? Tu je Marino Pušić, asistent trenera. On je ovdje bio malonogometni trener, ali se dobro pogurao. Naš je čovjek, dugo je u Nizozemskoj, svi smo ponosni na njega. Otac mi je znao pričati o Mirku Braunu i Mladenu Ramljaku, objašnjavao kakav je to igrač bio, ali od njega nitko od Hrvata mislim da nije zaigrao za Feyenoord.

'Spektakl za vrijeme Svjetskog prvenstva'

Pričajte nam malo o toj udruzi Viva Croatia.

- Imam marketinšku firmu, menadžer sam nekim freestyle nogometašima, ali i breakdancerima, hiphoperima... Dugo sam u marketingu, bavim se organizacijom evenata, pa smo imali jednu našu zajednicu koja se malo raspala za vrijeme korona virusa. I tako smo osnovali Viva Croatiu, pa preko toga organizirali neke turnire, zajednička gledanja utakmica, tu je za vrijeme Svjetskog prvenstva u Kataru bio spektakl.

Kako je to izgledalo?

- Okupili smo se u kafiću Hollywood, to je preko puta Feyenoordovog stadiona. Na svakoj utakmici bi nas bilo 500-600, a onda na polufinalu i utakmici za 3. mjesto više od tisuću. Bila je to baš prava hrvatska ludnica u Rotterdamu. Imamo i svoja dva DJ-a koji puštaju muziku na takvim feštama i svadbama, dobro smo organizirani.

Ipak, mlađe generacije Hrvata u Nizozemskoj nisu više tako bliske...

- Iskreno, ta mlađa generacija se malo raspada, djeca ne idu više toliko u hrvatske škole, pa mi to pokušavamo ispraviti zajedničkim gledanjem utakmica, brojnim druženjima. I baš mi je drago što su ti mladi sada otišli na dvoboj protiv Nizozemske, vidjeli kako to sve izgleda, svi su se kućama vratili prepuni dojmova.

'Svi zajedno smo izgradili Rotterdam'

Kako ste vi doživjeli taj polufinalni dvoboj s Nizozemskom?

- Magija, čista magija. Mene je to podsjetilo na dvoboje Feyenoorda i Ajaxa, ali ovo je u top tri atmosfere koje sam ikada doživio na nekom stadionu. Još sam euforičan, da se u ovo dogodilo u mom gradu, pred toliko Hrvata. Znali smo mi da će biti ludnica na stadionu, ali opet nisam mislio da će biti baša takav spektakl.

Danijel Ribarić tvrdi kako Rotterdam ima posebnu dušu...

- Znate, kad su Njemci još 1940. praktički srušili cijeli Rotterdam, grad su na noge dignuli gasterbajteri. Tu su bili i moji roditelji, još puno stranaca koji su tek došli u taj grad. Svi zajedno su opet izgradili Rotterdam, zato svi taj grad doživljavaju svojim, jako ga vole. I baš ljudi imaju strašnu konekciju s Rotterdamom. To je velika razlika u odnosu na Amsterdam, nitko od ovdašnjih stanovnika ne da na ovaj grad. I to me podsjeća kao što mi ne damo na Hrvatsku, takve su stvari danas rijetkost.

Prognoza za finale?

- Svi me zovu, pitaju kako doći do ulaznica. Nema puno vremena da nabavimo karte, ali budemo. Nema panike, idemo po to zlato - završio je Ribarić.