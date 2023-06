Opet nas podcjenjuju! Vatreni, demantirajte ovakvu prognozu kladionica za finale Lige nacija

Pobijediti Hrvatsku u 90 minuta na velikom natjecanju postaje sve teži zadatak u svijetu nogometa. Zadnji su to, nažalost, uspjeli napraviti Argentinci u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru, a prije njih Francuzi u finalu SP-a u Rusiji 2018. godine.

S Europskog prvenstva 2021. godine izbacili su nas baš Španjolci, ali nakon 120 minuta. Bila je to vjerojatno najspektakularnija utakmica ovih reprezentacija. Španjolska je do 85. minute vodila 3-1, a onda su se s dva gola ukazali Oršić i Pašalić i odveli utakmicu u produžetke. No Španjolci su se radovali na kraju i prošli u četvrtfinale.

A samo su dvojica španjolskih igrača iz prve postave te utakmice započela jučerašnje polufinale Lige nacija protiv Italije (2-1), samo Laporte i Morata. Za Hrvatsku su se u prvih 11 protiv Nizozemske, pak, našla šestorica, Livaković, Vida, Juranović, Modrić, Brozović, Kovačić. A ušli su još i Petković i Vlašić koji su u Kopenhagenu bili starteri. Ivanušec je tada ušao s klupe, a u Rotterdamu je bio Dalićev adut.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No, u nedjelju su favoriti - Španjolci.

Tako tvrde kladionice na čiju se pobjedu u osnovnom dijelu utakmice tečaj kreće čak i ispod 2,00, a na Hrvatsku 4,00! Ili, 1,55 na konačan trijumf Španjolaca. Što je, ruku na srce, podcjenjivački prema snazi i kvaliteti koju ima ova Hrvatska, za koju je Zlatko Dalić rekao da je najbolja hrvatska reprezentacija u povijesti našeg sporta, dok se za ovu španjolsku generaciju ne može tvrditi da je na tragu one koja je prije 15 godina dominirala europskim nogometom. Skoro pa ni blizu. A tu je još i "domaći teren" koji će Hrvatska imati u Crotterdamu.

I statističke prognoze idu u prilog takvoj tezi. Štoviše, one koje je otkrio profesor Tomislav Globan daju Hrvatskoj prednost! U postocima 54-46, dok su one "bukmejkerske" 63-37 na španjolskoj strani.

No, dobro, to je samo pretpostavka, kamo sreće da je Hrvatska opet na terenu demantira, u nedjelju u Rotterdamu od 20:45.