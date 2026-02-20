Obavijesti

Sport

Komentari 3
'LEDENA STAZA' NA HR NAČIN PLUS+

Hrvat je prošao ZOI u 'formuli 1 na ledu': Nije najljepše voziti se na glavi dok juriš 140 km na sat

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
Hrvat je prošao ZOI u 'formuli 1 na ledu': Nije najljepše voziti se na glavi dok juriš 140 km na sat
Foto: Profimedia

Benedikt Nikpalj (32), bivši hrvatski bobist, prošao je put od MMA prvaka do humanitarca. Unatoč nedostatku leda, Hrvati briljiraju na ZOI. Švicarski "zlatni kavez" zamijenio je domovinom i pomaganjem Ukrajini

Admiral

Gotovo da nema sporta u kojem Hrvati nisu ostavili trag, pa čak i u onim najegzotičnijima poput boba. Iako Hrvatska nema ni metra ledene staze, entuzijazam i nevjerojatan sportski talent pojedinaca omogućili su da se hrvatska zastava vijori i na Zimskim olimpijskim igrama u ovom sportu. Priča o Benediktu Nikpalju (32), Zadraninu koji je gurao bob za Hrvatsku u Pyeongchangu, jedna je od onih koje nadilaze sportske arene.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Kovačević o slaboj točki: 'Glupo je pitanje, ne bih odgovarao. Bilo je bolje, nije sve tako crno'
BOLI GA JEDNA STVAR

Kovačević o slaboj točki: 'Glupo je pitanje, ne bih odgovarao. Bilo je bolje, nije sve tako crno'

DINAMO - GENK 1-3 ' Vjerujem u prolaz, vjerovao sam i danas u pobjedu, uz dužno poštovanje prema njima. Dobri su i kvalitetni, ali vjerujem, zašto ne', rekao je Mario Kovačević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026