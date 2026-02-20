Benedikt Nikpalj (32), bivši hrvatski bobist, prošao je put od MMA prvaka do humanitarca. Unatoč nedostatku leda, Hrvati briljiraju na ZOI. Švicarski "zlatni kavez" zamijenio je domovinom i pomaganjem Ukrajini
'LEDENA STAZA' NA HR NAČIN PLUS+
Hrvat je prošao ZOI u 'formuli 1 na ledu': Nije najljepše voziti se na glavi dok juriš 140 km na sat
Čitanje članka: 5 min
Gotovo da nema sporta u kojem Hrvati nisu ostavili trag, pa čak i u onim najegzotičnijima poput boba. Iako Hrvatska nema ni metra ledene staze, entuzijazam i nevjerojatan sportski talent pojedinaca omogućili su da se hrvatska zastava vijori i na Zimskim olimpijskim igrama u ovom sportu. Priča o Benediktu Nikpalju (32), Zadraninu koji je gurao bob za Hrvatsku u Pyeongchangu, jedna je od onih koje nadilaze sportske arene.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku