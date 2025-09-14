"Ne znam što bih pametno rekao o hrvatskoj košarci a što već nije rečeno. Pratim što se događa, drago mi je da je Tomislav Mijatović postao izbornik, on je jedan od rijetkih koji može napraviti iskorak, kaže Miličić
IGOR MILIČIĆ
Hrvat koji je ponovio čudo na Eurobasketu za 24sata: Sad ću u Rovinj igrati golf s Vujčićem...
Na prošlom Eurobasketu reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale, što je bila velika senzacija, a na ovom Eurobasketu ih je u četvrtfinalu svladala Turska, što je također veliki uspjeh kad se uzme u obzir renome reprezentacija i igrački kadar. A kad je tome tako, kad reprezentacija postiže uspjehe koji su objektivno iznad kvalitete igračkog kadra, onda je to dobrim dijelom zasluga izbornika, u ovom slučaju našeg Igora Miličića koji potpisuje oba rezultata s Poljacima, i koji je jako zadovoljan onim što su napravili:
