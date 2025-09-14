Obavijesti

Sport

Komentari 0
EKSKLUZIVNO: IGOR MILIČIĆ PLUS+

Hrvat koji je ponovio čudo na Eurobasketu za 24sata: Sad ću u Rovinj igrati golf s Vujčićem...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 9 min
Hrvat koji je ponovio čudo na Eurobasketu za 24sata: Sad ću u Rovinj igrati golf s Vujčićem...
Foto: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-ag

"Ne znam što bih pametno rekao o hrvatskoj košarci a što već nije rečeno. Pratim što se događa, drago mi je da je Tomislav Mijatović postao izbornik, on je jedan od rijetkih koji može napraviti iskorak, kaže Miličić

Na prošlom Eurobasketu reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale, što je bila velika senzacija, a na ovom Eurobasketu ih je u četvrtfinalu svladala Turska, što je također veliki uspjeh kad se uzme u obzir renome reprezentacija i igrački kadar. A kad je tome tako, kad reprezentacija postiže uspjehe koji su objektivno iznad kvalitete  igračkog kadra, onda je to dobrim dijelom zasluga izbornika, u ovom slučaju našeg Igora Miličića koji potpisuje oba rezultata s Poljacima, i koji je jako zadovoljan onim što su napravili: 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta
ŠESTO KOLO HNL-A

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta

Domaćin je 'riješio' utakmicu u prvih deset minuta. Latković je nakon lijepe kombinacije s Tavaresom zabio za vodstvo u petoj minuti, a Ivušić je u osmoj zabio autogol pred 10.337 gledatelja
Hajduk se nije ni pojavio, kako su mu igrači izgledali trebao je Garcia u pauzi sve promijeniti...
KOMENTAR

Hajduk se nije ni pojavio, kako su mu igrači izgledali trebao je Garcia u pauzi sve promijeniti...

Varaždin je pobijedio Hajduka 2-0 a momčad Gonzala Garcije kao da se nije pojavila na terenu. Podbacili su svi, od prvoga do zadnjega, jer Zeleniki je najkonkretnije zaprijetio njegov suigrač Mladenović!?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025